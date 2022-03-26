Принца Уильяма и Кейт Миддлтон освистали на Ямайке и потребовали «убираться домой»

Повод для этого нашелся уважительный – 70-летний юбилей правления королевы. Журналисты, освещая данное событие в СМИ, опубликовали фотографии, как радостно Кейт и Уильям проводили время. Они встречались с местными спортсменами, представителями военных организаций, посещали производства. В объектив попало и весьма странное общение герцогов с простыми жителями. Друг от друга их отделяла сетка, а дети тянули к принцу и его жене руки, через отверстия в ограждении.

Позже выяснилось, что событие освещалось однобоко. Визиту были рады далеко не все. Например, на Ямайке граждане встречали королевскую чету с плакатами, на которых просили их «убираться домой» и требовали публичных извинений.

Жители Ямайки не считают Великобританию дружественной страной, так как помнят, что их родственники использовались как рабочая сила и с этой целью вывозились с островов вместе с другими ценными ресурсами, которые британцы считали ценными.

Перед приездом принца с женой группа активистов написала открытое письмо, в котором обвинила монарших особ Великобритании в нарушении прав человека. Местные жители убеждены, что 70-летие правления Елизаветы II для них не праздник, а наоборот.

Они надеются добиться отсоединения от Британского содружества и собственной независимости. Недавно это удалось сделать Барбадосу.