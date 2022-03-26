В возрасте 50 лет умер ударник американской рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс. Об этом группа сообщила в соцсетях.
Скончался ударник группы Foo Fighters
Причина смерти не сообщается.
"Семья Foo Fighters опустошена трагичной и преждевременной смертью нашего любимого Тэйлора Хокинса", - говорится в сообщении.
В последние дни Foo Fighters гастролировали по Южной Америке.
Тейлор Хокинс родом из города Форт-Уэрт, штат Техас. Музыкант начинал свою карьеру в группе Sylvia, выступал с певицей Аланис Мориссетт. В 1997 году Хокинс присоединился к Foo Fighters и стал одним из самых узнаваемых участников коллектива.
March 26, 2022
В 2017 году группа дала грандиозный концерт на острове Луцавсала (Рига).
Представление длиною более двух с половиной часов на берегу Даугавы – это первое и единственное выступление американской рок-группы в Балтии. Помимо хедлайнеров на рижской сцене выступило известное трио из Шотландии Biffy Clyro и авторитетный англо-американский дуэт The Kills.
Галерея: Foo Fighters в Риге