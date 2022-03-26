Дима Билан рассказал о самочувствии после перенесенной операции

Звезда музыкальной сцены Дима Билан на время приостановил гастроли. Певец пояснил: ему необходимо лечь в больницу и сделать операцию, на которую до этого не было времени. Причину для хирургического вмешательства Дима оставил в секрете, но попросил поклонников следить за собственным здоровьем. По словам артиста, его заболевание связано с пищеварительной системой.

Пока Билан лежал в больнице, поклонники переживали за его здоровье. После перенесенной операции музыкант вышел на связь и рассказал о самочувствии. По его словам, озаботиться состоянием организмом надо было раньше.

«Скажу честно – эти 40 лет даются совсем не просто, фрагментарно сыплются иллюзии о совершенстве этого мира, да и вопросы здоровья всегда откладывал на потом», – сообщил артист.

Сразу после реанимации Дима лежал под капельницей. Очнувшись от наркоза, он первым делом спросил, что происходит в мире – хотя операция длилась всего два часа.