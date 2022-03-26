Дима Билан рассказал о самочувствии после перенесенной операции
Звезда музыкальной сцены Дима Билан на время приостановил гастроли. Певец пояснил: ему необходимо лечь в больницу и сделать операцию, на которую до этого не было времени. Причину для хирургического вмешательства Дима оставил в секрете, но попросил поклонников следить за собственным здоровьем. По словам артиста, его заболевание связано с пищеварительной системой.
Пока Билан лежал в больнице, поклонники переживали за его здоровье. После перенесенной операции музыкант вышел на связь и рассказал о самочувствии. По его словам, озаботиться состоянием организмом надо было раньше.
«Скажу честно – эти 40 лет даются совсем не просто, фрагментарно сыплются иллюзии о совершенстве этого мира, да и вопросы здоровья всегда откладывал на потом», – сообщил артист.
Сразу после реанимации Дима лежал под капельницей. Очнувшись от наркоза, он первым делом спросил, что происходит в мире – хотя операция длилась всего два часа.
Сейчас Дима во всем слушается врачей и делает, что от него требуют – соблюдает покой. Для пациента больницы певец выглядит довольно цветущим. Он хочет поскорее выписаться и вернуться на сцену, чтобы встретиться с поклонниками. Скорее всего, певец будет реже выступать, чем раньше – 2021 год выдался для артиста таким сложным и насыщенным, что не было времени обратить внимание на здоровье и избавиться от вредных привычек. Например, певец признался, что пристрастие к алкоголю отравляет ему жизнь и выставляет в неприглядном свете.