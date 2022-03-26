Сб, 26.03.2022
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Дима Билан рассказал о самочувствии после перенесенной операции

Limon.ee
Дима Билан рассказал о самочувствии после перенесенной операции
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Дима Билан
Дима Билан Фото: MARKO DJURICA

Артист хотел сделать сложную операцию еще в 2021-м, но ему не хватало времени, пишет Пятый канал.

Звезда музыкальной сцены Дима Билан на время приостановил гастроли. Певец пояснил: ему необходимо лечь в больницу и сделать операцию, на которую до этого не было времени. Причину для хирургического вмешательства Дима оставил в секрете, но попросил поклонников следить за собственным здоровьем. По словам артиста, его заболевание связано с пищеварительной системой.

Пока Билан лежал в больнице, поклонники переживали за его здоровье. После перенесенной операции музыкант вышел на связь и рассказал о самочувствии. По его словам, озаботиться состоянием организмом надо было раньше.

«Скажу честно – эти 40 лет даются совсем не просто, фрагментарно сыплются иллюзии о совершенстве этого мира, да и вопросы здоровья всегда откладывал на потом», – сообщил артист.

Сразу после реанимации Дима лежал под капельницей. Очнувшись от наркоза, он первым делом спросил, что происходит в мире – хотя операция длилась всего два часа.

Сейчас Дима во всем слушается врачей и делает, что от него требуют – соблюдает покой. Для пациента больницы певец выглядит довольно цветущим. Он хочет поскорее выписаться и вернуться на сцену, чтобы встретиться с поклонниками. Скорее всего, певец будет реже выступать, чем раньше – 2021 год выдался для артиста таким сложным и насыщенным, что не было времени обратить внимание на здоровье и избавиться от вредных привычек. Например, певец признался, что пристрастие к алкоголю отравляет ему жизнь и выставляет в неприглядном свете.

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