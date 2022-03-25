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Джонни Депп может лишиться около 100 миллионов евро

Limon.ee
Джонни Депп может лишиться около 100 миллионов евро
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Джонни Депп
Джонни Депп Фото: Clemens Niehaus Via Www.imago-images.de

58-летний Джонни Депп (Johnny Depp) может потерять огромную сумму из-за суда с 35-летней Эмбер Херд (Amber Heard). Бывшая жена голливудского актера намерена бороться за свое честное имя в деле о клевете, пишет Cosmopolitan.

Джонни подал в суд после того, как Эмбер опубликовала скандальную статью в Washington Post о жестоком обращении звезды «Пиратов Карибского моря». Актриса описала себя как жертву домашнего насилия, но Депп свою вину полностью отрицает. Более того, актер заявил, что Эмбер не была ангелом в отношениях. Джонни попросил компенсацию в размере 50 млн долларов за клевету со стороны бывшей супруги. Однако сам актер может лишиться 100 млн долларов.

Команда Деппа настаивала на том, что статья Херд, которую она опубликовала в издании, носит частный характер и не подпадает под действие закона против SLAPP (аббревиатура от «Стратегический судебный процесс против общественного участия»). Однако их заявление обжаловали, так как в исповеди Эмбер не фигурирует Джонни. Так что фактически она могла говорить о ком угодно.

Депп привлек к делу бывших любовников Херд — она с ними встречалась, когда находилась в браке с актером. Мужчины согласились дать показания по громкому делу. На стороне Джонни выступят изобретатель Илон Маск, и актер фильма «127 часов» Джеймс Франко.

Меньше чем через месяц, состоится слушание супругов, где каждый попытается отстоять свою правоту. Эмбер не теряет надежды получить крупную сумму по делу о клевете. Актриса, сыгравшая в фильме «Девушка из Дании», уже предпринимала попытки перенести слушание в другой штат, где законы могут быть лояльнее к ней, но просьбу звезды не удовлетворили.

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