Джонни Депп может лишиться около 100 миллионов евро

Джонни подал в суд после того, как Эмбер опубликовала скандальную статью в Washington Post о жестоком обращении звезды «Пиратов Карибского моря». Актриса описала себя как жертву домашнего насилия, но Депп свою вину полностью отрицает. Более того, актер заявил, что Эмбер не была ангелом в отношениях. Джонни попросил компенсацию в размере 50 млн долларов за клевету со стороны бывшей супруги. Однако сам актер может лишиться 100 млн долларов.

Команда Деппа настаивала на том, что статья Херд, которую она опубликовала в издании, носит частный характер и не подпадает под действие закона против SLAPP (аббревиатура от «Стратегический судебный процесс против общественного участия»). Однако их заявление обжаловали, так как в исповеди Эмбер не фигурирует Джонни. Так что фактически она могла говорить о ком угодно.

Депп привлек к делу бывших любовников Херд — она с ними встречалась, когда находилась в браке с актером. Мужчины согласились дать показания по громкому делу. На стороне Джонни выступят изобретатель Илон Маск, и актер фильма «127 часов» Джеймс Франко.