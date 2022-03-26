Эстонская певица бросила возлюбленного и улетела в Дубай

Летом 2020 года певица Лаура Пыльдвере радовалась, что нашла родственную душу.

"Это наше время и наше бесконечное лето", - написала она, поделившись первым совместным фото. "Большое спасибо моей родственной душе Каспару Хангу..... Продюсер... Жених... Мое вдохновение... Что бы я без тебя делала", - позже писала она в Facebook.

Однако теперь Elu24 получил весточку о том, что они расстались.

В этом сообщении есть доля правды. "К сожалению, мы расстались, но я не буду давать дальнейших комментариев", - говорит певица. В разговоре с Elu24 Пыльдвере была немногословна. Однако она добавила, что расставание не сопровождалось большой ссорой. "Мы по-прежнему хорошие друзья", - сказала она, добавив эмодзи с изображением сердца.

Из социальных сетей стало известно, что певица в настоящее время находится в Дубае. "Я здесь с мамой", - написала она.