Отпраздновавшая свое 50-летие грандиозным гала-концертом в Кремле Анна Нетребко уже которую неделю страдает из-за собственной позиции, сообщает Popcornnews.
Выставили за дверь: Анна Нетребко осталась безработной в Европе
Известнейшую певицу сперва выдворили из миланского оперного театра La Scala, затем — из Баварской государственной оперы, а теперь по россиянке нанесли удар и с другой стороны.
Песни Анны Нетребко принадлежали немецкому лейблу Centre Stage Artist Management, напрямую относящемуся к Universal Music. Теперь же имя певицы пропало с официального сайта компании. Мейджор-лейбл приостановил свою работу в России, однако Нетребко-то жила за границей, потому причины ее «отмены» не до конца понятны.
Примечательно, что к мужу Анны, азербайджанскому тенору Юсифу Эйвазову, у лейбла из Германии, видимо, претензий нет — его имя до сих пор указано в списке подписантов Centre Stage Artist Management. Значит, за дистрибьюцию своей музыки переживать нужно только самой Нетребко.