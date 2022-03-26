Выставили за дверь: Анна Нетребко осталась безработной в Европе

Известнейшую певицу сперва выдворили из миланского оперного театра La Scala, затем — из Баварской государственной оперы, а теперь по россиянке нанесли удар и с другой стороны.

Песни Анны Нетребко принадлежали немецкому лейблу Centre Stage Artist Management, напрямую относящемуся к Universal Music. Теперь же имя певицы пропало с официального сайта компании. Мейджор-лейбл приостановил свою работу в России, однако Нетребко-то жила за границей, потому причины ее «отмены» не до конца понятны.