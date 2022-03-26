Переживший тонну хейта Валерий Меладзе вышел из тени

Несколько недель 56-летний Валерий Меладзе держал паузу и не выходил на связь с фанатами. Нарушить молчание артист решился сегодня. Он опубликовал пост в личном блоге, заверив, что продолжит музыкальную деятельность и уже готовит свежие проекты.

«Привет всем! С вами на связи Валерий Меладзе! Теперь у меня есть свой Telegram-канал, чтобы делиться с вами своим творчеством, новостями и мыслями. И, конечно, буду ждать обратной связи. Начинаем работать!» – написал звезда.

Исполнитель хита «Самба белого мотылька» закрыл комментарии к публикации, однако подписчики смогли оставить свои эмодзи-реакции. Многие выразили радость, что любимый артист возвращается на сцену.

К слову, свою позицию относительно политической ситуации в мире высказала и его супруга Альбина Джанабаева. 42-летняя певица также обещала не пропадать с радаров. «Я с вами», – написала она в соцсетях. «Любим вас»; «Мы соскучились. Вы очень красивая»; «Альбина очень шикарная, красивая, мудрая женщина», – ответили ей поклонники.