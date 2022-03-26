Валерий Меладзе высказался о событиях на Украине, за что тут же получил изрядную порцию хейта даже от самых преданных поклонников. В результате публика стала отказываться от его концертов, а сам исполнитель пропал из соцсетей, пишет Starhit.ru.
Переживший тонну хейта Валерий Меладзе вышел из тени
Несколько недель 56-летний Валерий Меладзе держал паузу и не выходил на связь с фанатами. Нарушить молчание артист решился сегодня. Он опубликовал пост в личном блоге, заверив, что продолжит музыкальную деятельность и уже готовит свежие проекты.
«Привет всем! С вами на связи Валерий Меладзе! Теперь у меня есть свой Telegram-канал, чтобы делиться с вами своим творчеством, новостями и мыслями. И, конечно, буду ждать обратной связи. Начинаем работать!» – написал звезда.
Исполнитель хита «Самба белого мотылька» закрыл комментарии к публикации, однако подписчики смогли оставить свои эмодзи-реакции. Многие выразили радость, что любимый артист возвращается на сцену.
К слову, свою позицию относительно политической ситуации в мире высказала и его супруга Альбина Джанабаева. 42-летняя певица также обещала не пропадать с радаров. «Я с вами», – написала она в соцсетях. «Любим вас»; «Мы соскучились. Вы очень красивая»; «Альбина очень шикарная, красивая, мудрая женщина», – ответили ей поклонники.
Напомним, что супруги сейчас погружены в родительские хлопоты. Весной прошлого года у них родилась дочь, которую назвали Агатой. Артисты также растят сыновей Константина и Луку. От первого брака у Меладзе есть взрослые дочери: Инга, Софья, Арина. Несмотря на развод родителей, наследницы поддерживают общение с отцом и часто устраивают с ним семейные ужины.