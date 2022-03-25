Отец Ивана Урганта признался, где на самом деле находится телеведущий и его семья

Долгое время в Сети горячо обсуждали новости, что телеведущий Иван Ургант покинул страну, а его шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале закрывается. Догадки об этом появились на фоне того, что юморист вместе с семьей улетал в Израиль. На своих страничках в соцсетях Иван уточнял, что вскоре вернется в Россию. Однако многие его подписчики засомневались в этом. О том, где сейчас на самом деле Иван Ургант, "КП-Петербург" рассказал его отец - актер Андрей Ургант.