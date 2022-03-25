Отец Ивана Урганта признался, где на самом деле находится телеведущий и его семья
Долгое время в Сети горячо обсуждали новости, что телеведущий Иван Ургант покинул страну, а его шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале закрывается. Догадки об этом появились на фоне того, что юморист вместе с семьей улетал в Израиль. На своих страничках в соцсетях Иван уточнял, что вскоре вернется в Россию. Однако многие его подписчики засомневались в этом. О том, где сейчас на самом деле Иван Ургант, "КП-Петербург" рассказал его отец - актер Андрей Ургант.
- Никуда он не уехал, - заверил "КП-Петербург" Ургант-старший. - Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили? Остальное, что пишут, я не буду даже комментировать.
Сам Андрей Ургант при этом уточнил, что тоже находится в России.
- Я живу в Петербурге. И сейчас я, естественно, в Петербурге, а где мне еще быть? Я и не уезжал никуда, - уточнил Андрей Ургант.