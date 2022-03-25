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Евгений Плющенко и Яна Рудковская сделали сына товарным знаком.

Limon.ee
Евгений Плющенко и Яна Рудковская сделали сына товарным знаком.
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Евгений Плющенко. Стоп кадр из личного видео фигуриста.
Евгений Плющенко. Стоп кадр из личного видео фигуриста. Фото: https://www.instagram.com/plushenkoofficial/

Гном Гномыч, как называют мама и папа маленького Сашу, официально стал брендом, сообщает kp.ru

Не зря говорят, что инвестиции в детей — самые дальновидные и грамотные.

Еще пару лет назад певица Алсу удачно сыграла на скандале в проекте «Голос.Дети» с дочерью Микеллой и зарегистрировала ее имя как товарный знак.

Теперь почти так же поступила Яна Рудковская. Продюсер решила ковать железо, пока горячо, и после блокировки инстаграма в России зарегистрировала ник собственного сына Саши (Гном Гномыч) как бренд.

— Мам, я получил сертификат на товарный знак «Гном Гномыч», — сообщил в видео в Инстаграме во время проката на льду девятилетний Саша. — Теперь мы можем выпускать одежду, игрушки и многое другое!

Пока не сообщается, что за товары будут выпускаться под прозвищем сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Но сам он уже давно носит футболки «ЯМЫГНОМГНОМЫЧ», обыгрывающие легенду про страдания в «заложниках» у родителей (по версии некоторых пользователей соцсетей, вместо спокойной и счастливой жизни парня заставляют ежедневно снимать контент и «раскручиваться» — подобные домыслы закончились даже уголовным делом о клевете, возбужденным по факту некоторых публикаций в СМИ).

— Я подала заявку на регистрацию этого бренда потому что считаю, что он должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили, — сообщила Яна Рудковская.

Кстати, раньше популярностью Гном Гномыча в интернете попытался воспользоваться другой ушлый предприниматель. Бизнесмен из Пензы Шухрат Рахимов решил запатентовать название магазина шуб под названием «Гном Гномыч», но Рудковская выступила против.

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