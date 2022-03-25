Конечно, политика всегда в нем присутствовала, к сожалению. Но что мы можем делать? Без политики никуда. Эти разговоры «артистов вне политики»… Я бы тоже так хотел сказать [что я вне политики] — и может, где-то так говорил. Но это не так.

— Кстати, об артистах в политике. Как вам кажется, актерский опыт Владимира Зеленского помогает ему сейчас?

— Это очень просто. Он умеет держаться перед камерой. Любой президент должен обладать актерским талантом — ты публичный, у тебя должны быть какие-то способности актерские. Билл Клинтон играл на саксофоне, Рональд Рейган был актером. Подача — это актерство. А есть люди, которые рождены без этой функции, и они такие «бэ-мэ». Не потому что они тупые, они просто теряются, кажутся глупыми, не могут быть публичными. Это просто отсутствие данных. Поэтому актерский опыт Владимира [Зеленского] на руку. Это ситуация, в которой нужно собраться, правильно донести, сделать паузу.

Я с ним работал. У нас никогда не было дружбы, но всегда были уважительно хорошие отношения. Никогда не было вопросов, всегда все было очень уважительно. В начале его президентства я не давал оценок, я наблюдал. Не понимал, во что это выльется. И я понимаю, как он изменился, насколько в ситуации войны он включился, насколько он собранный. Я заметил перемену. Он стал более наполнен. Он стал более уверен. Ушло желание понравиться и быть удобным. Я вижу колоссальный рост и желаю ему удачи и сил.

— Есть чувство, что вокруг него сплотилась не только Украина, но и большая часть мира.

— Тут нечему удивляться, правда на нашей стороне. В нашу страну вторгся враг. Как это? Он уничтожает города. Как это может быть? Мариуполя нет! Харьков! Это ужас просто! Тут абсолютно весь мир на стороне Украины, Зеленского. Потому что видят, как небольшая страна держится.

— Одна из распространенных претензий к русским сейчас — что русские виноваты в происходящем, потому что так и не смогли свергнуть Путина. Не кажется ли она вам несправедливой?

— Я зачитаю цитату. Случайно ее увидел, просто листая ленту. Это касается вашего вопроса: «Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются жертвами — они соучастники». Писатель Джордж Оруэлл. Они соучастники, потому что допустили это, закрывали глаза на какие-то вещи.

Конечно, есть люди [в оппозиции]. Мне достаточно симпатичен Илья Яшин, который пытается что-то высказать. Смелым надо быть, чтобы, находясь там, говорить такие вещи. Конечно, есть люди — и из них много нормальных. Но, к сожалению, люди, скажите спасибо за все президенту Путину, которого вы избрали.