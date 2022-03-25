Известная литовская группа посвятила песню украинцам: «Вы победители, Украина». Про корабль тоже спели
Известная литовская группа LT United, которая была участником «Евровидения-2006», не осталась наблюдать в стороне за событиями, которые сейчас происходят в Украине.
Музыканты решили поддержать украинцев и посвятили песню Украине. В общем, артисты перепели свою известную композицию We are the winners of Eurovision. Сейчас она звучит как You are the winners, Ukraina («Вы победители, Украина»).
Участники коллектива поют о том, что украинцы победят, а русский военный корабль пойдет на три буквы.
Певцы выкрикивали «Слава Украине», а позади них развевался украинский флаг.
Напомним, ранее представитель Италии на «Евровидении-2022» выступил с украинским флагом в руках. Выступление 29-летнего артиста состоялось во время Всемирной выставки Expo-2020 в Дубае.