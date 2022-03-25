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Известная литовская группа посвятила песню украинцам: «Вы победители, Украина». Про корабль тоже спели

Limon.ee
Известная литовская группа посвятила песню украинцам: «Вы победители, Украина». Про корабль тоже спели
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LT United "We are the winners, Ukraina!"
LT United "We are the winners, Ukraina!" Фото: скриншот видео

Во время исполнения песни артисты также послали русский военный корабль, пишет TSN.ua.

Известная литовская группа LT United, которая была участником «Евровидения-2006», не осталась наблюдать в стороне за событиями, которые сейчас происходят в Украине.

Музыканты решили поддержать украинцев и посвятили песню Украине. В общем, артисты перепели свою известную композицию We are the winners of Eurovision. Сейчас она звучит как You are the winners, Ukraina («Вы победители, Украина»).

Участники коллектива поют о том, что украинцы победят, а русский военный корабль пойдет на три буквы.

Певцы выкрикивали «Слава Украине», а позади них развевался украинский флаг.

Напомним, ранее представитель Италии на «Евровидении-2022» выступил с украинским флагом в руках. Выступление 29-летнего артиста состоялось во время Всемирной выставки Expo-2020 в Дубае.

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