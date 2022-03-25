ТОП-10 признаков того, что ваш партнер еще не забыл бывшую

1. Он реагирует на упоминания о ней

Оцените реакцию вашего мужчины, когда речь заходит о его экс-пассии. Если это вызывает у него всплеск негативных эмоций, скорее всего, он все еще на нее злиться. Ему просто рано начинать новые отношения.

2. Он мониторит ее соцсети

Ваш мужчина следит за жизнью бывшей в соцсетях, а еще комментирует ее посты. Неважно, хвалит он ее при этом или ругает, у него все еще есть к ней интерес. Есть риск, что в какой-то момент это может стать проблемой для вас обоих.

3. Он сравнивает вас с ней

Неважно, в чью в пользу он вас сравнивает со своей бывшей пассией. Вас в любом случае должно насторожить, что молодой человек воспринимает вас через сравнивание с другой женщиной. В дальнейшем это может привести к конфликтам.

4. У него остались ее вещи

Бывает, что человек просто забывает отдать бывшему возлюбленному его вещи. Однако если он отказывается сделать это, состоя в новых отношениях, это тревожный звоночек. Это говорит о том, что ваш партнер не готов попрощаться с прошлым.

5. Он дружит с ней

Сохранять дружеские отношения с бывшей пассией — нормально. Но если ваш партнер ставит эту дружбу выше вашего романа, вам с ним не по пути. Прошлое должно оставаться в прошлом, не мешая жить настоящему.

6. Он встает на ее сторону

Одно дело — поддержать человека, когда он прав. Однако если ваш партнер яростно встает на защиту интересов бывшей девушки, это говорит о его чувствах к ней. Скорее всего, он не до конца принял разрыв их отношений.

7. Он ревнует ее

Ревность возможна лишь в том случае, если человек неравнодушен к тому, кого он ревнует. Если это так, значит, ваш молодой человек головой все еще не с вами. Это едва можно считать хорошими отношениями.

8. Он тратит на нее свои деньги и время

Вряд ли мужчина станет вкладывать свои силы и средства в кого-то, кто ему безразличен. Велика вероятность, что он все еще романтически настроен к этой девушке. Если вы не готовы делить партнера с кем-то, самое время поговорить с ним об этом.

9. Он так и не объяснился с ней

Каждый разрыв требует финальной беседы и расстановки точек над «i». В противном случае эти отношения останутся в подвешенном состоянии. Это чревато романтическими возвращениями, несущими угрозу для нового романа.

10. Вы интуитивно ощущаете, что он не с вами