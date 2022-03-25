Шнур выпустил плач о прошлой жизни - до «спецоперации»

Шнуров отмечает, что ещё недавно мы жили, не слишком напрягаясь, но считали, что это был «ужас». Оказалось, не ужас это был, а ерунда. С началом спецоперации настало другое время. Как сказал лирическому герою песни его корешок, кончилась эпоха. Эта мысль проходит рефреном:

«Кончилась эпоха», - сказал мой корешок.

Так-то жили плохо, но как-то хорошо.

Припев исполняет Ксения Руденко - солистка проекта «Зоя»:

Как же хорошо,

Как же хорошо,

Как же хорошо

Мы плохо жили.

Во втором куплете слушателям напомнили, как раздражали их одни и те же звёзды на новогодних «Голубых огоньках», по ТВ постоянный ор, а в ленте соцсетей сильно изменился контент. Третья часть композиции - ностальгическая. Автор вспомнил про блочные пятиэтажки, где ключи хранили под ковриком, девочки повязывали куклам бантики и прочие «дорогие сердцу мелочи». Кстати, песня так и называется - «Мелочи».

Посмотревшие клип остались в недоумении.

«Он же вроде недавно поддерживал происходящее. Или я неправильно понял?» - поинтересовался пикабушник OldAmateur.