В среду, 23 марта, на YouTube-канале группировки «Ленинград» появился новый клип, снятый как бы на скорую руку на домашней вечеринке, пишет портал Tsargrad.tv.
Шнур выпустил плач о прошлой жизни - до «спецоперации»
Шнуров отмечает, что ещё недавно мы жили, не слишком напрягаясь, но считали, что это был «ужас». Оказалось, не ужас это был, а ерунда. С началом спецоперации настало другое время. Как сказал лирическому герою песни его корешок, кончилась эпоха. Эта мысль проходит рефреном:
«Кончилась эпоха», - сказал мой корешок.
Так-то жили плохо, но как-то хорошо.
Припев исполняет Ксения Руденко - солистка проекта «Зоя»:
Как же хорошо,
Как же хорошо,
Как же хорошо
Мы плохо жили.
Во втором куплете слушателям напомнили, как раздражали их одни и те же звёзды на новогодних «Голубых огоньках», по ТВ постоянный ор, а в ленте соцсетей сильно изменился контент. Третья часть композиции - ностальгическая. Автор вспомнил про блочные пятиэтажки, где ключи хранили под ковриком, девочки повязывали куклам бантики и прочие «дорогие сердцу мелочи». Кстати, песня так и называется - «Мелочи».
Посмотревшие клип остались в недоумении.
«Он же вроде недавно поддерживал происходящее. Или я неправильно понял?» - поинтересовался пикабушник OldAmateur.
Напомним, в начале марта Шнуров высмеял продажную интеллигенцию, которая начала плакать о мире и постепенно перебираться за рубеж. «Не война страшит их, а счета», - поёт музыкант.