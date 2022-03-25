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Шнур выпустил плач о прошлой жизни - до «спецоперации»

Limon.ee
Шнур выпустил плач о прошлой жизни - до «спецоперации»
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Сергей Шнуров
Сергей Шнуров Фото: Sergei Savostyanov

В среду, 23 марта, на YouTube-канале группировки «Ленинград» появился новый клип, снятый как бы на скорую руку на домашней вечеринке, пишет портал Tsargrad.tv.

Шнуров отмечает, что ещё недавно мы жили, не слишком напрягаясь, но считали, что это был «ужас». Оказалось, не ужас это был, а ерунда. С началом спецоперации настало другое время. Как сказал лирическому герою песни его корешок, кончилась эпоха. Эта мысль проходит рефреном:

«Кончилась эпоха», - сказал мой корешок.

Так-то жили плохо, но как-то хорошо.

Припев исполняет Ксения Руденко - солистка проекта «Зоя»:

Как же хорошо,

Как же хорошо,

Как же хорошо

Мы плохо жили.

Во втором куплете слушателям напомнили, как раздражали их одни и те же звёзды на новогодних «Голубых огоньках», по ТВ постоянный ор, а в ленте соцсетей сильно изменился контент. Третья часть композиции - ностальгическая. Автор вспомнил про блочные пятиэтажки, где ключи хранили под ковриком, девочки повязывали куклам бантики и прочие «дорогие сердцу мелочи». Кстати, песня так и называется - «Мелочи».

Посмотревшие клип остались в недоумении.

«Он же вроде недавно поддерживал происходящее. Или я неправильно понял?» - поинтересовался пикабушник OldAmateur.

Напомним, в начале марта Шнуров высмеял продажную интеллигенцию, которая начала плакать о мире и постепенно перебираться за рубеж. «Не война страшит их, а счета», - поёт музыкант.

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