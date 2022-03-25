Земфира опубликовала фото с Оксимироном и Гребенщиковым из Лондона

Известная отечественная певица Земфира опубликовала в социальных сетях “ВКонтакте” и в Инстаграм новый снимок.

В кадре знаменитость позирует с коллегами по российской сцене – рэпером Оксимироном и лидером “Аквариума” – Борисом Гребенщиковым.

По некоторым данным, снимок был сделан за кулисами концерта Оксимирона в Лондоне.

Земфира не участвовала в выступлении, а Борис Гребенщиков стал специальным гостем концерта.

Первый концерт Оксимирона из этого цикла прошел в Стамбуле.

По информации журналистов, за два дня выступлений российский рэпер собрал около $50 тысяч.