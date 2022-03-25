Земфира опубликовала фото с Оксимироном и Гребенщиковым из Лондона
Земфира опубликовала фото с Оксимироном и Гребенщиковым из Лондона
Известная отечественная певица Земфира опубликовала в социальных сетях “ВКонтакте” и в Инстаграм новый снимок.
В кадре знаменитость позирует с коллегами по российской сцене – рэпером Оксимироном и лидером “Аквариума” – Борисом Гребенщиковым.
По некоторым данным, снимок был сделан за кулисами концерта Оксимирона в Лондоне.
Земфира не участвовала в выступлении, а Борис Гребенщиков стал специальным гостем концерта.
Первый концерт Оксимирона из этого цикла прошел в Стамбуле.
По информации журналистов, за два дня выступлений российский рэпер собрал около $50 тысяч.
Эти деньги он намерен передать для помощи украинским беженцам.
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