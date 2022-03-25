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Земфира опубликовала фото с Оксимироном и Гребенщиковым из Лондона

Limon.ee
Земфира опубликовала фото с Оксимироном и Гребенщиковым из Лондона
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Земфира. Стоп-кадр из личного видео певицы
Земфира. Стоп-кадр из личного видео певицы Фото: https://www.instagram.com/zemfiralive/

Российская певица опубликовала совместный снимок с российскими коллегами, пишет TOPNEWS.RU

Известная отечественная певица Земфира опубликовала в социальных сетях “ВКонтакте” и в Инстаграм новый снимок.

В кадре знаменитость позирует с коллегами по российской сцене – рэпером Оксимироном и лидером “Аквариума” – Борисом Гребенщиковым.

По некоторым данным, снимок был сделан за кулисами концерта Оксимирона в Лондоне.

Земфира не участвовала в выступлении, а Борис Гребенщиков стал специальным гостем концерта.

Первый концерт Оксимирона из этого цикла прошел в Стамбуле.

По информации журналистов, за два дня выступлений российский рэпер собрал около $50 тысяч.

Эти деньги он намерен передать для помощи украинским беженцам.

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