Эстонский ювелир Танель Веэнре о скандальной «коллекции Z от Louis Vuitton: шокирующая и циничная

«Это так шокирует и просто отвратительно, что Louis Vuitton стал самой большой платформой для разжигания ненависти», - сказал дизайнер ювелирных изделий Танель Веэнре, комментируя новую коллекцию роскошного бренда, которая вызвала возмущение. Louis Vuitton заподозрили в поддержке войны в Украине из-за символа Z в коллекции.