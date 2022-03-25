«Это так шокирует и просто отвратительно, что Louis Vuitton стал самой большой платформой для разжигания ненависти», - сказал дизайнер ювелирных изделий Танель Веэнре, комментируя новую коллекцию роскошного бренда, которая вызвала возмущение. Louis Vuitton заподозрили в поддержке войны в Украине из-за символа Z в коллекции.
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Эстонский ювелир Танель Веэнре о скандальной «коллекции Z от Louis Vuitton: шокирующая и циничная
Эстонский ювелир Танель Веэнре о скандальной «коллекции Z от Louis Vuitton: шокирующая и циничная
Презентация коллекции ювелирных украшений Volt в социальных сетях французским домом моды Louis Vuitton послужила поводом для массовых обвинений в адрес компании. Пользователи разглядели букву Z, которая отчетливо прослеживается сразу в нескольких новых украшениях.
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