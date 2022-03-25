Дочь любовницы министра иностранных дел Россси Полина Ковалева уже несколько лет живет в шикарной квартире в Лондоне. Кажется, что ее беспечная жизнь закончилась: с началом войны в Украине Полине запрещено появляться в роскошных апартаментах в Кенсингтоне стоимостью 4,4 миллиона фунтов стерлингов, и она не может делать какие-либо покупки в Великобритании, пишет Elu24.
Гламурной «падчерице» министра Сергея Лаврова запрещено посещать лондонскую квартиру за 4 миллиона фунтов стерлингов из-за санкций
24 марта Postimees писал, что Лондон ввел санкции еще в отношении 59 российских компаний и частных лиц. Полина Ковалева, так называемая падчерица министра иностранных дел России Сергея Лаврова, также была внесена в этот список. Таким образом Великобритания поставила крест на роскошной жизни Полины. Помимо этого британские власти отменили ей разрешение на проживание на территории их страны.
Полина — дочь любовницы министра иностранных дел России Светланы Поляковой, об этом сообщает The Sun. Говорят, что роман длился 20 лет.
Руководителя Министерства иностранных дел России уже много лет связывают очень «близкие» отношения со Светланой Поляковой — женщиной, чьи партнеры и родственники стали занимать ключевые посты в министерстве, а семья обзавелась миллиардами, пишет spletnik.ru.
Источник, связанный с МИД, сообщил, что подруга Лаврова приобрела значительное влияние в министерстве. На несколько ключевых постов в МИД были назначены ее друзья: Роман Садулин (Заместитель управделами министерства), Екатерина Вадьяева (ГлавУпДК при МИД России). По словам источника, несколько высокопоставленных сотрудников МИД, недовольных тем, что на ключевые посты в министерстве назначаются знакомые Поляковой, были вынуждены уволиться. Лаврова и Полякову связывают близкие отношения, хотя официально министр женат. Светлана трижды путешествовала вместе с министром, пробив ее номера показывает, что в записных книжках она записана «Светлана Лаврова» или «Лаврова Светлана».
В зарубежных СМИ Полину называют падчерицей Лаврова. На прошлой неделе протестующие собрались перед лондонской квартирой Полины и кричали, что ее отец — убийца.
Полина училась в частной школе-интернате в Бристоле, затем получила степень в области экономики и политики в Университете Лафборо, а также степень магистра экономики и стратегии для бизнеса в Имперском колледже Лондона, пишет focus.ua.
Она продолжила работу в "Газпроме", российском энергетическом гиганте, где помогала в слияниях и поглощениях, а затем работала в горнодобывающей компании Glencore. До покупки собственного дома она жила в Холланд-парке на западе Лондона, в квартире в таунхаусе, принадлежащем российскому посольству.
Полина проживала в квартире, которую, согласно документам земельного кадастра, она купила за 4,4 миллиона фунтов стерлингов без ипотеки в 2016 году, когда ей был 21 год, в квартале недалеко от Кенсингтон-Хай-стрит. До сих пор неизвестно, кто заплатил за квартиру Полины, где она делит квадратные метры с мужчиной, который, как полагают, является ее партнером и также владеет 10-процентной долей в инвестиционной компании Ковалевой.
Кенсингтон считается одним из самых роскошных жилых районов Лондона с роскошными магазинами, известными музеями и великолепными парками. Апартаменты Ковалевой находятся в комплексе с бассейном, тренажерным залом, спа-салоном, кинотеатром, гольф-симулятором, игровой комнатой и видом на Кенсингтон и Холланд-парк.
МИД Великобритании назвало санкции против Полины "сильным сигналом о том, что те, кто извлекает выгоду из связи с теми, кто несет ответственность за российскую агрессию, попадают под действие таких санкций".
На практике санкции не позволят гражданам и предприятиям Великобритании "распоряжаться какими-либо средствами или экономическими ресурсами, которые принадлежат, находятся во владении или под контролем" Полины. То же касается и денег.
"Эти олигархи, предприятия и наемные головорезы замешаны в убийстве невинных гражданских лиц, и правильно, что они платят за это. Путин не должен питать иллюзий – мы едины с нашими союзниками и будем продолжать закручивать гайки в российской экономике, чтобы гарантировать его провал в Украине. Отпуска не будет. У всех тех, кто сегодня попал под санкции, будут заморожены их активы в Великобритании, что означает, что ни один гражданин или компания Великобритании не могут вести с ними дела, а лицам, на которых распространяется запрет на поездки, также запрещено въезжать в Великобританию или выезжать из нее", – заявила глава британского МИД Лиз Трасс.
I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London🇬🇧. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That«s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ— Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022
Единственная официальная наследница Сергея Лаврова и его родная дочь Екатерина Винокурова родилась в США, имеет американское гражданство. Она окончила Манхэттенскую школу и Колумбийский университет, где изучала политологию. Диплом магистра по экономике получила в Лондоне. До недавнего времени вместе с мужем Екатерина жила в России. Уехала ли она оттуда сейчас, неизвестно.
Our glamorous Londoner Polina is her daughter from a previous marriage. Here are the pictures that Polina took at her mom»s house in Moscow. There are portraits of Lavrov on the table, very cute. On the third shot you can see Lavrov himself in the flesh. pic.twitter.com/K13R5cv8Yz— Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022