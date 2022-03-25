Названы опасные продукты для гипертоников

Диетолог Мария Родригес объяснила, что для приведения кровяного давления в норму нужно включать в рацион достаточное количество калия. «Питание с высоким содержанием калия и низким содержанием натрия может помочь снизить кровяное давление», — поделилась подробностями специалист и предложила добавить в меню фрукты, овощи, картофель, корнеплоды и бобы.

С точки зрения ее коллеги Элеаны Кайданян, чрезмерное употребление полуфабрикатов и готовой еды усугубляет самочувствие. Слишком частые походы в ресторан опасны для гипертоников, предупредила она. Это связано с невозможностью контролировать количество натрия в приготовленной в кафе и ресторанах пище, объяснила доктор, добавив, что совсем отказываться от любимой еды нет необходимости. Кайданян посоветовала читать состав продуктов и следить за наличием натрия в их составе.

Эксперт по здоровому питанию Кейтлин Карр призвала сократить употребление спиртных напитков, так как они могут снижать эффект препаратов от гипертонии, пишет mk.ru.