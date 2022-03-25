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Названы опасные продукты для гипертоников

Limon.ee
Названы опасные продукты для гипертоников
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Продукты для гипертоников. Иллюстративное фото
Продукты для гипертоников. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Эксперты по здоровому питанию назвали опасные продукты, которые могут усугубить состояние гипертоников, пишет Eat This, Not That!.

Диетолог Мария Родригес объяснила, что для приведения кровяного давления в норму нужно включать в рацион достаточное количество калия. «Питание с высоким содержанием калия и низким содержанием натрия может помочь снизить кровяное давление», — поделилась подробностями специалист и предложила добавить в меню фрукты, овощи, картофель, корнеплоды и бобы.

С точки зрения ее коллеги Элеаны Кайданян, чрезмерное употребление полуфабрикатов и готовой еды усугубляет самочувствие. Слишком частые походы в ресторан опасны для гипертоников, предупредила она. Это связано с невозможностью контролировать количество натрия в приготовленной в кафе и ресторанах пище, объяснила доктор, добавив, что совсем отказываться от любимой еды нет необходимости. Кайданян посоветовала читать состав продуктов и следить за наличием натрия в их составе.

Эксперт по здоровому питанию Кейтлин Карр призвала сократить употребление спиртных напитков, так как они могут снижать эффект препаратов от гипертонии, пишет mk.ru.

Собеседницы издания также порекомендовали есть меньше жареной пищи, поскольку она способствует набору лишних килограммов, а люди с избыточным весом имеют большую вероятность получить проблемы с гипертонией. При этом диетологи указали на то, что не стоит отказываться от полезных жиров (есть в орехах, рыбе и авокадо).

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