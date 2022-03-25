Агата Муцениеце: «Мне тяжело, все рушится, срочно обнимайте мам, детей и бывших мужей»

Звезда в очередной раз удостоверилась, что отказ от пагубных привычек прекрасно сказывается на внешности. «Жизнь без алкоголя делает вас красивее во всех смыслах. Это надо использовать как слоган. Потому что смотрите, уже к 33 годам, если ты подпиваешь винишко, очень видно. А вот человек трезвенничает — и сразу лицо утягивается. Идеально!» — радовалась она.

А вот потом Муцениеце было уже не до улыбок. «Я все это снимала до событий, произошедших в мире. Сами понимаете в последнее время не было настроения снимать. Сейчас тоже тяжело. Просто тяжело... Не понимаю, как люди так делают… Все рушится, мир рушится. Это очень плохо. Я хочу, чтобы все закончилось побыстрее, и мы с вами снова могли летать друг к другу, обниматься, были спокойны за жизнь друг к друга. Совет бабушки Агаты сейчас только один — если вы не сказали кому-то из близких, что вы их любите, то срочно это говорите, срочно обнимайте мам, детей, бывших мужей тоже. Всех, кого любите. Пока не поздно… Говорите о любви, пожалуйста. Я вас всех люблю», — сказала она со слезами на глазах во влоге «Будни бабушки Агаты».