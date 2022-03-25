Агата Муцениеце старается быть предельно откровенной с поклонниками. Актриса даже ведет влог, в котором делится своими размышлениями и бытовыми новостями. В очередном выпуске звезда не смогла сдержать слез, говоря о происходящем, пишет «Стархит».
Агата Муцениеце: «Мне тяжело, все рушится, срочно обнимайте мам, детей и бывших мужей»
Влог, по сути, начинался позитивно: в середине февраля 33-летняя Агата отправилась вместе с подругой в детокс-клинику оздоровиться и побаловать себя процедурами. Артистка показала роскошный номер, в котором остановилась. В нем были и массажный кабинет, и просторная ванная комната, и даже отдельная сауна…
Звезда в очередной раз удостоверилась, что отказ от пагубных привычек прекрасно сказывается на внешности. «Жизнь без алкоголя делает вас красивее во всех смыслах. Это надо использовать как слоган. Потому что смотрите, уже к 33 годам, если ты подпиваешь винишко, очень видно. А вот человек трезвенничает — и сразу лицо утягивается. Идеально!» — радовалась она.
А вот потом Муцениеце было уже не до улыбок. «Я все это снимала до событий, произошедших в мире. Сами понимаете в последнее время не было настроения снимать. Сейчас тоже тяжело. Просто тяжело... Не понимаю, как люди так делают… Все рушится, мир рушится. Это очень плохо. Я хочу, чтобы все закончилось побыстрее, и мы с вами снова могли летать друг к другу, обниматься, были спокойны за жизнь друг к друга. Совет бабушки Агаты сейчас только один — если вы не сказали кому-то из близких, что вы их любите, то срочно это говорите, срочно обнимайте мам, детей, бывших мужей тоже. Всех, кого любите. Пока не поздно… Говорите о любви, пожалуйста. Я вас всех люблю», — сказала она со слезами на глазах во влоге «Будни бабушки Агаты».
Напомним, что актриса была замужем за Павлом Прилучным. Несмотря на громкий развод, Муцениеце обвинила избранника в домашнем насилии, сейчас между бывшими супругами установились мирные отношения. Звездные родители поддерживают общение ради общих детей: Тимофея и Мии. Поклонники даже надеются, что пара когда-нибудь воссоединится. Тем более, что ходят слухи о расставании Прилучного с Мирославой Карпович.