24 марта стало известно, что известная красотка, которая входила в десятку самых горячих девушек России по версии журнала Playboy, ушла из жизни, по слухам, покончив с собой. Друзья 26-летней манекенщицы рассказали «СтарХиту» о секретах ее личной жизни.
«Лида любила мужчину, но быть с ним не могла»: подруга модели Playboy о ее таинственной гибели
Поклонники девушки не могут поверить в случившееся — для них это шок. Однако близкое окружение Лиды знало о том, что в последнее время Лида была в подавленном состоянии.
«Я всегда старалась как-то ее поддержать. Она была очень хрупким душевно человеком. Переживала из-за всего. Иногда даже демонстрировала жуткую неуверенность в себе. Очень скромная, несмотря на сногсшибательную красоту. Она сильно любила мужчину, но быть с ним не могла по веским причинам. Я не имею права разглашать все, что мне известно. Лида сохранила эту тайну, унесла ее с собой», — поделилась со «СтарХитом» Кристина Кальникова, которая училась с моделью в школе и после выпуска поддерживала с ней связь.
По словам приятельницы, Лидия чувствовала себя в Москве одиноко и неуютно, несмотря на профессиональные успехи. Напомним, Пономарева переехала в столицу из Свердловской области и начала развивать модельную карьеру в 2018 году, а в 2021 году уже попала в десятку самых горячих девушек России по версии журнала Playboy. Но ни серьезные достижения в привлекающей ее сфере, ни звездные знакомства, которыми Пономарева обзавелась в большом городе, не радовали девушку. «Ей было плохо. Она чувствовала себя одиноко, несмотря на множество друзей. Мы из провинциального города Тавда. Гордились ей. Москва — холодный город, она там тосковала. Все в жизни можно преодолеть. Так жаль, что никто не подобрал нужного слова. И не уберег», — переживает сейчас подруга детства Лидии.
Отметим, что официальная причина смерти пока не озвучена. Идет следствие, правоохранители разбираются в обстоятельствах дела.
Одной из первых о смерти звезды глянца сообщила скандальная блогер Настя Рыбка. «Мне кажется, ты у всех была записана как Лидочка. Я не знаю никого, кому бы ты не нравилась. Просто кусочек света. Зачем, маленькая? Ты же детей хотела, небо в алмазах… Не хочу верить», — оставила комментарий Рыбка под фотографией Пономаревой.