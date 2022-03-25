«Лида любила мужчину, но быть с ним не могла»: подруга модели Playboy о ее таинственной гибели

Поклонники девушки не могут поверить в случившееся — для них это шок. Однако близкое окружение Лиды знало о том, что в последнее время Лида была в подавленном состоянии.

«Я всегда старалась как-то ее поддержать. Она была очень хрупким душевно человеком. Переживала из-за всего. Иногда даже демонстрировала жуткую неуверенность в себе. Очень скромная, несмотря на сногсшибательную красоту. Она сильно любила мужчину, но быть с ним не могла по веским причинам. Я не имею права разглашать все, что мне известно. Лида сохранила эту тайну, унесла ее с собой», — поделилась со «СтарХитом» Кристина Кальникова, которая училась с моделью в школе и после выпуска поддерживала с ней связь.

По словам приятельницы, Лидия чувствовала себя в Москве одиноко и неуютно, несмотря на профессиональные успехи. Напомним, Пономарева переехала в столицу из Свердловской области и начала развивать модельную карьеру в 2018 году, а в 2021 году уже попала в десятку самых горячих девушек России по версии журнала Playboy. Но ни серьезные достижения в привлекающей ее сфере, ни звездные знакомства, которыми Пономарева обзавелась в большом городе, не радовали девушку. «Ей было плохо. Она чувствовала себя одиноко, несмотря на множество друзей. Мы из провинциального города Тавда. Гордились ей. Москва — холодный город, она там тосковала. Все в жизни можно преодолеть. Так жаль, что никто не подобрал нужного слова. И не уберег», — переживает сейчас подруга детства Лидии.

Отметим, что официальная причина смерти пока не озвучена. Идет следствие, правоохранители разбираются в обстоятельствах дела.