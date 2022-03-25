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ЗАТМИЛА ВСЕХ! ⟩ Дженифер Лопес вышла на красную дорожку в боди с огромным декольте

Limon.ee
Дженифер Лопес вышла на красную дорожку в боди с огромным декольте
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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес Фото: MARIO ANZUONI

52-летняя звезда чудо как хороша в новом образе, пишет Topnews.

52-летяя Дженнифер Лопес много внимания уделяет своей фигуре. В ее арсенале правильное питание и регулярные тренировки. Результат этой работы виден невооруженным глазом – актриса выглядит просто потрясающе.

Накануне певица получила премию iHeartRadio Music Awards в Калифорнии в категории «Икона» в рамках вечера радиостанции. На светском рауте Джей Ло блистала в раскованном образе: на ней было оливковое боди Stephane Rolland, не скрывающее пышных бедер, и прозрачная плиссированная юбка.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес Фото: MARIO ANZUONI

Завершили образ знаменитости украшения Messika из белого золота с бриллиантами.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес Фото: MARIO ANZUONI

Снимки с мероприятия появились в Сети, вызвав восторг поклонников артистки.

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