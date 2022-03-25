ЗАТМИЛА ВСЕХ! ⟩ Дженифер Лопес вышла на красную дорожку в боди с огромным декольте

52-летяя Дженнифер Лопес много внимания уделяет своей фигуре. В ее арсенале правильное питание и регулярные тренировки. Результат этой работы виден невооруженным глазом – актриса выглядит просто потрясающе.

Накануне певица получила премию iHeartRadio Music Awards в Калифорнии в категории «Икона» в рамках вечера радиостанции. На светском рауте Джей Ло блистала в раскованном образе: на ней было оливковое боди Stephane Rolland, не скрывающее пышных бедер, и прозрачная плиссированная юбка.