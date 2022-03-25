Изможденный Григорий Лепс напугал фанатов
Изможденный Григорий Лепс напугал фанатов
Российский певец Григорий Лепс вышел на связь и напугал фанатов своим видом.Многие отметили, что артист после развода стал хуже выглядеть. Как пишут СМИ, Лепс перенес пересадку волос и потерял 12 килограммов.
Сам Лепс говорит, что перестал есть свинину, больше ест рыбу. Кофе он пьет только по утрам. Вот такой секрет похудения, по его словам. И все же на фото, опубликованном в Tеlegram-канале, Григорий Лепс появился в усталом виде. У него впали щеки, в темных волосах видна плешь, пробиваются седые пряди. Фанаты заметили состояние Григория Лепса и обеспокоились, что из-за гастролей он перестал себя беречь.
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