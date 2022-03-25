Изможденный Григорий Лепс напугал фанатов

Сам Лепс говорит, что перестал есть свинину, больше ест рыбу. Кофе он пьет только по утрам. Вот такой секрет похудения, по его словам. И все же на фото, опубликованном в Tеlegram-канале, Григорий Лепс появился в усталом виде. У него впали щеки, в темных волосах видна плешь, пробиваются седые пряди. Фанаты заметили состояние Григория Лепса и обеспокоились, что из-за гастролей он перестал себя беречь.