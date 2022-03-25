Неизлечимо больной Валентин Юдашкин срочно продает пентхаус с солярием и лифтом в Нью-Йорке

Страдающий онкологическим заболеванием российский модельер Валентин Юдашкин на фоне усиления санкций против России решил избавиться от недвижимости в США.

Роскошная бутик-квартира с двумя спальнями состоит из двух таунхаусов, исполненных в стиле архитектуры эпохи изящных искусств, и расположена на втором этаже кондоминиума Curzon House на 62 улице Нью-Йорка. Площадь жилья – чуть более 230 квадратных метров. Главная фишка: терраса с видом на Центральный парк в Манхэттене.

Юдашкин купил пентхаус в 2008 году за 5,7 миллиона долларов. А теперь хочет продать более чем за 8 миллионов долларов.

Из жилища есть выход на частную площадку лифта, которая ведет в большую гостиную и столовую, а также в элегантную кухню. Главная спальня с видом на небо и отделанная мрамором ванная комната, а также вторая спальня находятся в конце холла-галереи в задней части квартиры. В зоне отдыха на крыше также есть закрытый солярий и кухонный лифт.