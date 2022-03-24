«Забыла, что я женщина»: похудевшая Лолита рассказала про изменения в жизни
Лолита рассказала, что в последнее время ее жизнь сильно изменилась. В ней практически не осталось музыки и светских выходов, зато в разы прибавилось домашней работы. Но певицу это не смущает, а, наоборот, радует.
На кадрах в Telegram-канале Лолита предстала перед поклонниками сильно похудевшей и без макияжа. Певица рассказала, что накопила силы и в ближайшее время планирует вернуться к активной работе.
«За последний месяц совсем забыла, что я женщина. Я не прикасалась ни к чему, кроме швабр, тряпок, лекарств, гладила. В общем, делала все, чтобы моя семья чувствовала себя спокойно. Это крайне важно. А до этого я так устала, что не хотела петь... Зато сейчас я, как никогда, хочу на сцену. Большая часть моих концертов, отмененных из-за ковида, уже насчитывает двухлетний срок. Я поеду и отработаю, тем более залы уже открываются»,
— рассказала Лолита в своем Telegram-канале.
Судя по ролику, опубликованному певицей, она пребывает в хорошем расположении духа, что не удивительно, ведь сейчас рядом с ней ее мама и дочь Ева. Звезда эстрады совсем недавно воссоединилась с родными, которых не видела долгое время.
Известно, что наследница артистки жила с бабушкой за границей, а Лолита только изредка ее навещала, но теперь исполнительница перевезла близких в Москву, чтобы не беспокоиться за них. Кстати, певица поблагодарила всех, кто помог вывезти их в Россию.