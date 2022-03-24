«Забыла, что я женщина»: похудевшая Лолита рассказала про изменения в жизни

«За последний месяц совсем забыла, что я женщина. Я не прикасалась ни к чему, кроме швабр, тряпок, лекарств, гладила. В общем, делала все, чтобы моя семья чувствовала себя спокойно. Это крайне важно. А до этого я так устала, что не хотела петь... Зато сейчас я, как никогда, хочу на сцену. Большая часть моих концертов, отмененных из-за ковида, уже насчитывает двухлетний срок. Я поеду и отработаю, тем более залы уже открываются»,