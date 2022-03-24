В Италии к напиткам всегда подают легкие закуски. Однако кафе в Неаполе преподнесло туристам из Эстонии настоящий сюрприз.
Эстонцев удивила необычная подборка закусок в известной своей прекрасной едой стране
Эстонцев удивила необычная подборка закусок в известной своей прекрасной едой стране
Кристийна, которая находится в отпуске в Неаполе, опубликовала в социальных сетях фотографию очень необычных закусок, которые им подали в кафе к напитками.
«Заказали Aperol Spritz и пиво. В качестве закусок к столу принесли орехи и оливки, что является распространенным выбором и ничем не удивляет, но когда это блюдо с закусками оказалось на столе, глаза вылезли из орбит», — засмеялась Кристийна, работающая журналистом.
«Это было кафе на большой площади в Неаполе», — сказала она. «Мы очень удивились. Я не могла поверить, что кто-то сделал их и подумал, что можно принести их к нашему столу».
На салфетку, расстеленную на тарелке, положили четыре ломтика хлеба без корки, два из них с майонезом, третий с горчицей и четвертый с кетчупом.