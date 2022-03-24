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Эстонцев удивила необычная подборка закусок в известной своей прекрасной едой стране

Трийн Пальмипуу Limon.ee
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Эстонцев удивила необычная подборка закусок в известной своей прекрасной едой стране
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Üllatuslik suupistevalik
Üllatuslik suupistevalik Фото: Erakogu

В Италии к напиткам всегда подают легкие закуски. Однако кафе в Неаполе преподнесло туристам из Эстонии настоящий сюрприз.

Кристийна, которая находится в отпуске в Неаполе, опубликовала в социальных сетях фотографию очень необычных закусок, которые им подали в кафе к напитками.

«Заказали Aperol Spritz и пиво. В качестве закусок к столу принесли орехи и оливки, что является распространенным выбором и ничем не удивляет, но когда это блюдо с закусками оказалось на столе, глаза вылезли из орбит», — засмеялась Кристийна, работающая журналистом.

«Это было кафе на большой площади в Неаполе», — сказала она. «Мы очень удивились. Я не могла поверить, что кто-то сделал их и подумал, что можно принести их к нашему столу».

На салфетку, расстеленную на тарелке, положили четыре ломтика хлеба без корки, два из них с майонезом, третий с горчицей и четвертый с кетчупом.

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