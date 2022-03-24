Женившийся в пятый раз 58-летний Николас Кейдж снова станет отцом
Год назад в возрасте 57 лет голливудский актер женился в пятый раз, чем несказанно обрадовал своих поклонников. Избранницей звезды стала молодая японка Рико Шибату. Теперь же стало известно о том, что пара ждет ребенка. Это значит, что уже 58-летний Николас Кейдж скоро станет отцом в третий раз.
Счастливый Кейдж показал журналистам снимок УЗИ и даже рассказал в интервью журналу GQ об имени для будущего наследника. Судя по всему, супруги еще не знают пол ребенка. Они подготовили варианты как для мальчика, так и для девочки.
Если Рико Шибату родит сына, то он получит имя Акира Франческо в честь дяди голливудского актера. Если же у пары родится дочь, то ее назовут Леннон Оги в честь отца Кейджа, который носил прозвище Оги.
Напомним, что у Николаса Кейджа уже есть два сына от предыдущих браков. Старший наследник любвеобильного артиста уже даже успел сделать его дедушкой. Теперь же пожилому актеру параллельно с ролью деда придется вновь примерить на себя роль молодого отца.
Нынешняя супруга Николаса Кейджа гораздо младше своего возлюбленного, однако это не мешает их страстным чувствам. Заявление на регистрацию брака пара подавала в 26-й день рождения Рико Шибату. Свадьба влюбленных состоялась 16 февраля 2021 года в Лос-Анджелесе.