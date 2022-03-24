Женившийся в пятый раз 58-летний Николас Кейдж снова станет отцом

Год назад в возрасте 57 лет голливудский актер женился в пятый раз, чем несказанно обрадовал своих поклонников. Избранницей звезды стала молодая японка Рико Шибату. Теперь же стало известно о том, что пара ждет ребенка. Это значит, что уже 58-летний Николас Кейдж скоро станет отцом в третий раз.

Счастливый Кейдж показал журналистам снимок УЗИ и даже рассказал в интервью журналу GQ об имени для будущего наследника. Судя по всему, супруги еще не знают пол ребенка. Они подготовили варианты как для мальчика, так и для девочки.

Если Рико Шибату родит сына, то он получит имя Акира Франческо в честь дяди голливудского актера. Если же у пары родится дочь, то ее назовут Леннон Оги в честь отца Кейджа, который носил прозвище Оги.

Напомним, что у Николаса Кейджа уже есть два сына от предыдущих браков. Старший наследник любвеобильного артиста уже даже успел сделать его дедушкой. Теперь же пожилому актеру параллельно с ролью деда придется вновь примерить на себя роль молодого отца.