Российская модель Playboy покончила с собой в 26 лет

Пока правоохранители разбираются в причине произошедшего, друзья и поклонники 26-летней Лидии выражают слова соболезнования ее близким.

«Мне кажется, ты у всех была подписана «Лидочка». Я не знаю никого, кому бы ты не нравилась. Просто кусочек света. Зачем, маленькая? Ты же детей хотела, небо в алмазах… Не хочу верить»; «Какая красивая девочка! Спи спокойно!»; «Родным Лидии желаю пережить это горе. Как страшно!»; «Лидочка, не верю! И не смогу поверить!» — делятся эмоциями пользователи Сети.

В произошедшее не может поверить и блогер Алексей Столяров. «Ты навсегда останешься в моей памяти как девушка с улыбкой и невероятным позитивом. Наша Лида. Не могу поверить, что тебя больше нет...» — отметил мужчина.

К слову, родилась будущая модель глянца в Свердловской области, в студенческие годы переехала в Тюмень. Свою карьеру Лидия начала четыре года назад и, надо сказать, очень успешно. Пономарева украшал собой обложки журналов и активно принимала участие в коммерческих съемках.

«Очень красивая девушка! Мне бы ее раскрепощенность!»; «Какие внешние данные! Ей точно повезет в этой жизни!» — в свое время публика восхищалась моделью.