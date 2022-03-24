Сегодня появилась новость о кончине известной тюменской модели, которая в свое время украшала обложку мужского журнала Playboy и входила в списки самых желанных женщин России. Следствие не исключает, что Лидия Пономарева могла покончить с собой, пишет «Стархит».
Российская модель Playboy покончила с собой в 26 лет
Пока правоохранители разбираются в причине произошедшего, друзья и поклонники 26-летней Лидии выражают слова соболезнования ее близким.
«Мне кажется, ты у всех была подписана «Лидочка». Я не знаю никого, кому бы ты не нравилась. Просто кусочек света. Зачем, маленькая? Ты же детей хотела, небо в алмазах… Не хочу верить»; «Какая красивая девочка! Спи спокойно!»; «Родным Лидии желаю пережить это горе. Как страшно!»; «Лидочка, не верю! И не смогу поверить!» — делятся эмоциями пользователи Сети.
В произошедшее не может поверить и блогер Алексей Столяров. «Ты навсегда останешься в моей памяти как девушка с улыбкой и невероятным позитивом. Наша Лида. Не могу поверить, что тебя больше нет...» — отметил мужчина.
К слову, родилась будущая модель глянца в Свердловской области, в студенческие годы переехала в Тюмень. Свою карьеру Лидия начала четыре года назад и, надо сказать, очень успешно. Пономарева украшал собой обложки журналов и активно принимала участие в коммерческих съемках.
«Очень красивая девушка! Мне бы ее раскрепощенность!»; «Какие внешние данные! Ей точно повезет в этой жизни!» — в свое время публика восхищалась моделью.
Сама Лидия смущалась от таких комплиментов и благодарила окружающих за столь лестные слова. «Я верю в то, что случайности неслучайны. И вселенная предоставляет нам множество дорог. И эту дорогу я выбрала. Я поставила перед собой цель и иду к ней. Это следующий шаг к становлению меня как личности, как женщины. Я до сих пор не знаю, на что я способна. Ничего плохого в этом не вижу, пускай я проявлю себя в таком конкурсе (речь идет о конкурсе моделей Playboy, — прим. ред.)... Плохо — это воровать, убивать. А то, чем я занимаюсь, доставляет мне удовольствие и никому не вредит», — откровенничала она.