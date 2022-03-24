Александр Маршал все чаще оказывается под присмотром врачей. Несмотря на проблемы со здоровьем, артист не думает отчаиваться и строит амбициозные планы на будущее, пишет Стархит.
Александр Маршал рассказал о предынсультном состоянии: «Я падал, спотыкался, мозг отключался»
Около года назад СМИ сообщили тревожную новость о госпитализации Александра Маршала. Сообщалось, что у артиста диагностировали предынсультное состояние. При этом сам Маршал подчеркивал, что вскоре вернется в строй и продолжит работать.
Теперь актер рассказал о том, с какими проблемами столкнулся из-за диагноза.
Очень странное состояние было. Я спотыкался, падал. Просто мозг отключается на какое-то время — и ты не контролируешь себя,
— пожаловался артист.
Это не единственная проблема, с которой столкнулся Маршал. Несколько лет назад у звезды обнаружили межпозвоночную грыжу, которая доставляла ему нестерпимую боль. Тогда певцу пришлось даже лечь под нож хирурга. «После этого я делаю физические упражнения, чтобы улучшить самочувствие. Каждый день занимаюсь. Зрение у меня тоже уже не то. Руки иногда трясутся», — поделился Александр.
Все это не мешает артисту строить отношения с молодой любовницей. Он уже давно счастлив рядом с Кариной Нугаевой, которая младше певца на 36 лет! В последнее время все чаще появляются слухи о свадьбе парочки, но они пока не спешат в загс. «Штамп в паспорте ничего не меняет. Я был до этого женат. И чем это закончилось?» — подчеркнул Маршал.
Александр уверен, что для любви нет преград. Именно поэтому считает свои отношения с Кариной счастливыми. Ну а избранница поддерживает артиста даже в самые сложные минуты.