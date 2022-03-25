Одни — счастливчики, другие — с тяжелой судьбой: что говорила Ванга о знаках Зодиака

Ванга разделяла все знаки Зодиака на группы. Она была убеждена, что среди представителей зодиакальных созвездий есть те, которых ангелы охраняют всю жизнь. А некоторым она предсказывала тяжелую судьбу. Также провидица выделяла знаки Зодиака, которые вполне могли составить ей конкуренцию. Посмотрите, к какой группе относитесь вы.

Звездные счастливчики

Болгарская провидица говорила, что эти знаки Зодиака наделены особенной силой и энергетикой. Люди этих созвездий находятся на особом счету у высших сил: в их жизни практически не случается серьезных проблем, да и фортуна всегда страхует на крутых поворотах судьбы. По мнению Ванги, такие люди если и испытывают сложности, то виноваты в них сами.

Телец

Один из самых надежных знаков Зодиака. Тельцы уверены в себе, спокойны и рассудительны. Хотя звезды благосклонны к ним, их жизнь без проблем — это в большей степени их собственная заслуга. Тельцы всегда знают, чего хотят, и уверенно идут к своей цели, высшие силы лишь немного подталкивают и помогают им справиться с неудачами. Люди этого созвездия сами могут испортить себе жизнь, если будут упрямиться и не принимать дары небес.

Скорпион

Ванга считала, что это самый загадочный знак Зодиака из всего гороскопа. Такие люди очень ранимые, но при этом упрямые. Высшие силы любят Скорпионов и часто помогают им во всех начинаниях. Но вот только они могут все потерять просто из-за того, что не могут сказать спасибо в нужный момент. Также Скорпионам нужно учиться больше доверять окружающим.

Лев

Еще один представитель зодиакального круга, который на хорошем счету у звезд. Иногда у Львов бывает много трудностей в жизни, но это все потому, что до их начала они начали доказывать свое превосходство и их эго доросло до невероятных размеров. Ванга всегда советовала Львам забыть о «королевском венце» и больше внимания уделять окружающим. Только тогда они смогут полностью избавиться от проблем в своей жизни.

Рыбы

От высших сил Рыбам досталась удивительная сверхспособность — нравиться всем. Именно благодаря ей Рыбы могут добиться всего, чего захотят. К тому же люди этого созвездия на удивление очень удачливы. Даже когда они ставят перед собой невыполнимые цели, обстоятельства складываются таким образом, что желаемое само идет им в руки. Рыбам Ванга давала важный совет: быть немного серьезнее.

Знаки Зодиака с тяжелой судьбой

Вместе с счастливчиками Ванга выделяла знаки Зодиака, которые часто встречаются с трудностями и препятствиями в жизни. Чтобы представители этих созвездий не расстраивались, провидица дала советы, как они могут улучшить свою жизнь.

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