Великая провидица не только предсказывала будущее, но и интересовалась астрологией.
Одни — счастливчики, другие — с тяжелой судьбой: что говорила Ванга о знаках Зодиака
Одни — счастливчики, другие — с тяжелой судьбой: что говорила Ванга о знаках Зодиака
Ванга разделяла все знаки Зодиака на группы. Она была убеждена, что среди представителей зодиакальных созвездий есть те, которых ангелы охраняют всю жизнь. А некоторым она предсказывала тяжелую судьбу. Также провидица выделяла знаки Зодиака, которые вполне могли составить ей конкуренцию. Посмотрите, к какой группе относитесь вы.
Звездные счастливчики
Болгарская провидица говорила, что эти знаки Зодиака наделены особенной силой и энергетикой. Люди этих созвездий находятся на особом счету у высших сил: в их жизни практически не случается серьезных проблем, да и фортуна всегда страхует на крутых поворотах судьбы. По мнению Ванги, такие люди если и испытывают сложности, то виноваты в них сами.
Телец
Один из самых надежных знаков Зодиака. Тельцы уверены в себе, спокойны и рассудительны. Хотя звезды благосклонны к ним, их жизнь без проблем — это в большей степени их собственная заслуга. Тельцы всегда знают, чего хотят, и уверенно идут к своей цели, высшие силы лишь немного подталкивают и помогают им справиться с неудачами. Люди этого созвездия сами могут испортить себе жизнь, если будут упрямиться и не принимать дары небес.
Скорпион
Ванга считала, что это самый загадочный знак Зодиака из всего гороскопа. Такие люди очень ранимые, но при этом упрямые. Высшие силы любят Скорпионов и часто помогают им во всех начинаниях. Но вот только они могут все потерять просто из-за того, что не могут сказать спасибо в нужный момент. Также Скорпионам нужно учиться больше доверять окружающим.
Лев
Еще один представитель зодиакального круга, который на хорошем счету у звезд. Иногда у Львов бывает много трудностей в жизни, но это все потому, что до их начала они начали доказывать свое превосходство и их эго доросло до невероятных размеров. Ванга всегда советовала Львам забыть о «королевском венце» и больше внимания уделять окружающим. Только тогда они смогут полностью избавиться от проблем в своей жизни.
Рыбы
От высших сил Рыбам досталась удивительная сверхспособность — нравиться всем. Именно благодаря ей Рыбы могут добиться всего, чего захотят. К тому же люди этого созвездия на удивление очень удачливы. Даже когда они ставят перед собой невыполнимые цели, обстоятельства складываются таким образом, что желаемое само идет им в руки. Рыбам Ванга давала важный совет: быть немного серьезнее.
Знаки Зодиака с тяжелой судьбой
Вместе с счастливчиками Ванга выделяла знаки Зодиака, которые часто встречаются с трудностями и препятствиями в жизни. Чтобы представители этих созвездий не расстраивались, провидица дала советы, как они могут улучшить свою жизнь.
Весы
По мнению Ванги, Весы очень зависимы от своего окружения. Им всегда важно знать, что о них думают. И если встает выбор — отдохнуть или помочь другу, то Весы выберут второе. Только их мотивы не так безобидны, как кажется с первого взгляда. Чтобы стать счастливее, Весам нужно научиться отказывать, перестать думать о других и научиться брать ответственность за свои действия.
Близнецы
Все неудачи у этого знака связаны только с их закомплексованностью. Им нужно быть смелее, но при этом спокойнее. Если случаются проблемы, Близнецам не стоит паниковать и бросаться из одной крайности в другую. Также люди этого созвездия подвержены вредным привычкам. Им нужно побороть внутренних демонов, чтобы высшие силы поверили в них и начали оказывать поддержку.
Рак
Эмоциональные и депрессивные Раки тоже сталкиваются со множеством проблем. Ванга была уверена, что жизнь каждого знака Зодиака похожа на ту самую пресловутую зебру. Но постоянное нытье Раков раздражает звезды, поэтому проблемы растут на их пути как снежный ком. Людям этого знака нужно легче относиться к неудачам и заручиться поддержкой друзей, чтобы переживать неприятности было проще.
Козерог
К несчастью Козерога, их жизнь нельзя назвать легкой. Но чаще всего люди этого созвездия сами придумывают себе проблемы, чтобы в очередной раз доказать окружающим, какие они молодцы. У Козерогов есть и положительные стороны, которые отсутствуют у других знаков зодиака, — это невероятная выносливость и целеустремленность. Им нужно их прокачивать — только так они смогут избавиться от проблем.
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ФотоKan Taengnuanjan / EyeEm / Getty Images
Знаки, которые смогут составить Ванге конкуренцию
Нельзя сказать, что Ванга боялась этих знаков зодиака, она просто видела в них родственную душу. Ведь при желании люди этих созвездий могут развить экстрасенсорный дар и составить ясновидящей конкуренцию.
Водолей
Люди этого знака рождаются невероятно привлекательными, но в то же время могут казаться странными. При желании они могут открыть в себе дар целительства или могут предсказывать будущее. Если они не будут посвящать время практикам, то все равно сверхъестественный дар будет их преследовать. Водолеи чаще других видят вещие сны и сталкиваются с эффектом дежавю.
Дева
Да, не удивляйтесь, практичную Деву Ванга считала очень одаренным знаком зодиака. Девы могут развить в себе дар эмпата: они чувствуют людей и могут помогать советом, причем остальным представителям гороскопа лучше к ним прислушиваться. У Дев дурной взгляд, и если их обидеть, то в ответ прилетят мелкие неприятности и проблемы со здоровьем.
Стрелец
У представителей этого знака с рождения достаточно хорошо развиты сверхъестественные способности. Стрельцам нужно лишь принять свой дар, и они смогут видеть будущее и станут щитом для родных и близких. Вообще, дар Стрельцов чаще направлен не на их личное счастье, а на помощь окружающим. Сами Стрельцы могут рассчитывать только на исполнение желаний, которые они загадают в полнолуние.
Овен
Страстные и целеустремленные Овны получают все, чего хотят, как по волшебству. Думаете, что все блага обрушиваются на них словно манна небесная? На самом деле все благодаря их сильному подсознанию: Овнам достаточно регулярно визуализировать, и они получают то, чего хотят. Чтобы не терять навыков эзотерика, Овны должны не отказывать в помощи близким людям и заниматься благотворительностью.