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Принцессы: экс-мисс Кристийна Хейнметс позирует с восхитительной дочуркой

Elu24 Limon.ee
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Принцессы: экс-мисс Кристийна Хейнметс позирует с восхитительной дочуркой
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Кристийна Хейнметс
Кристийна Хейнметс Фото: Kuvatõmmis

Кристийна Хейнметс, тележурналистка, сделавшая блестящую карьеру на конкурсах красоты, поделилась с поклонниками в соцсетях очень милой фотографией, пишет Elu24.

Кристийна Хайнметс, завоевавшая титул «Мисс Эстония» в 1997 году, опубликовала черно-белую фотографию в Instagram. На снимке сама Кристийна и ее маленькая дочь Александра Амели. И мама, и ребенок получают массу комплиментов в комментариях к фото!

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