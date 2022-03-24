Кристийна Хейнметс, тележурналистка, сделавшая блестящую карьеру на конкурсах красоты, поделилась с поклонниками в соцсетях очень милой фотографией, пишет Elu24.
Принцессы: экс-мисс Кристийна Хейнметс позирует с восхитительной дочуркой
Принцессы: экс-мисс Кристийна Хейнметс позирует с восхитительной дочуркой
Кристийна Хайнметс, завоевавшая титул «Мисс Эстония» в 1997 году, опубликовала черно-белую фотографию в Instagram. На снимке сама Кристийна и ее маленькая дочь Александра Амели. И мама, и ребенок получают массу комплиментов в комментариях к фото!