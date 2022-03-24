Жанна Агалакова объяснила свое увольнение с Первого канала, где проработала 20 лет

Жанна Агалакова дала небольшую пресс-конференцию в Париже, на которой рассказала о последних события из своей жизни, в том числе и об увольнении с российского федерального канала. «Меня обвинят в том, что я шпион, что мне заплатили. Мне никто не заплатил, — заверила 56-летняя экс-сотрудница федерального канала. — Мне больно видеть, как на Западе вымарывают слово «русский». Вы душите и убиваете русскую культуру».