Журналистка более 20 лет проработала на Первом канале. В последнее время Жанна Агалакова была собкором во Франции. В конце февраля этого года она приняла неожиданное решение об увольнении и лишь сегодня объяснила, почему так произошло, пишет «Стархит».
Жанна Агалакова объяснила свое увольнение с Первого канала, где проработала 20 лет
Жанна Агалакова объяснила свое увольнение с Первого канала, где проработала 20 лет
Жанна Агалакова дала небольшую пресс-конференцию в Париже, на которой рассказала о последних события из своей жизни, в том числе и об увольнении с российского федерального канала. «Меня обвинят в том, что я шпион, что мне заплатили. Мне никто не заплатил, — заверила 56-летняя экс-сотрудница федерального канала. — Мне больно видеть, как на Западе вымарывают слово «русский». Вы душите и убиваете русскую культуру».
Многие зрители недовольны решением Агалаковой и считают ее предателем, много лет кормившейся за счет России. Напомним, Жанна Леонидовна много лет замужем за итальянцем и давно живет в Париже. Уволившись с Первого канала, она намерена больше времени уделять семье и общественной деятельности.