Знаки Зодиака, которых ждет удача в апреле

В апреле многим из нас удастся перезагрузить свою жизнь. Это идеальное время для того, чтобы начать что-то новое и избавиться от всего старого, изрядно надоевшего и серого, тянущего нас ко дну.

Какие планеты помогут нам стать удачливее

Весь апрель человечество будет плясать под дудку Меркурия. Прямо перед началом второго месяца весны планета сбросит с себя бремя в виде нахождения в знаке Рыб. Переход в знак Овна улучшит наше душевное состояние и повысит интеллектуальную продуктивность. Потом Меркурий 11 апреля перейдет в знак Тельца, чем усилит свою энергетику. После этого 29 апреля он и вовсе войдет в знак Близнецов, заняв идеальное положение.

5 апреля станет намного более сильной и созидательной Венера в Знаке Рыб. Это тоже будет очень благоприятным транзитом. Из негативных событий стоит выделить переход Марса в знак Рыб 15 числа. Это событие тоже внесет свою лепту, разделив знаки на две большие группы: которым будет везти чуть чаще и которым будет везти реже, нежели остальным.

Самые удачливые люди по знаку Зодиака в апреле

Телец. На представителей данного знака негативно настроенный Марс почти не повлияет, зато очень сильно будет влиять Венера и частично поможет стать удачливее Меркурий. Получается, что Тельцы будут очень успешными в любви. Астрологи считают, что эти люди станут самыми востребованными, обаятельными и харизматичными. Также соответствующие планеты помогут Тельцам укрепить свою уверенность в себе. Это будет великолепное время для поисков второй половинки, романтики.

Также в апреле астрологи советуют Тельцам переводить отношения на новый уровень. Можно смело планировать свадьбу на этот месяц. Простым и понятным станет общение с близкими людьми. Все ссоры и конфликты сойдут на нет.

Весы. Это самые большие везунчики предстоящего месяца. На Весов Марс почти не влияет, но зато Венера и Меркурий дарят этим людям свою защиту и снабжают позитивной энергией. В апреле Весам станет гораздо проще заводить новые знакомства. Они будут более общительными и менее замкнутыми. Это очень яркое и веселое время, в которое у Весов исчезнут страхи, неуверенность и апатия.

Это идеальный период для совершения покупок, поисков новой работы, отдыха или смены обстановки. Венера даст им очень много энергии, физической и эмоциональной выносливости. Все, что нужно представителям данного знака — это наличие четкого плана на будущее.

Водолей. Влияние Марса на Водолеев довольно ощутимое, но эта планета свои негативным переходом все равно никак не изменит жизнь представителей данного знака. Меркурий и Венера объединят усилия для того, чтобы нивелировать отрицательные энергетические вибрации красной планеты. Водолеи получат мощнейший заряд радости и оптимизма.