Ирина Шейк поразила поклонников глубоким декольте

Ирина Шейк, одна из красивейших моделей современности, умело подчеркивает свою сексуальность, оставаясь при этом безупречно элегантной.

Новые снимки, на которых Шейк демонстрирует продуманные образы, появились в Сети и сразу привлекли к себе внимание поклонников. Так, черный тотал-лук Ирины с глубоким декольте стал, безусловно, весьма удачным воплощением ее женственности. Модель надела миди-платье Burberry с разрезами на ногах и высокие кожаные ботфорты.

Зону декольте Шейк подчеркнула массивными аксессуарами, а губы накрасила яркой помадой для придания образу выразительности.