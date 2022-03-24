Задержанный за побег с Украины внук Ротару объявился в Сети
Несмотря на задержание, внук Ротару оказался в безопасности. Судя по всему, его освободили. В Telegram-канале «Немалахов» заметили, что Анатолий Евдокименко встречает 28-летний день рождения в стильной обуви, а значит «знаменитая бабушка» не зря пеклась.
Кроме того, в Сети обратили внимание, что Светлану Лободу убрали из черных списков Украины. Ранее артистка попала в персоны нон грата – якобы она не осудила войну России в Украине.
После этого Светлана Лобода заявила, что продолжит тратить деньги на благотворительность и показала, что за границей занимается волонтерством. При этом в списках артистов, которым грозит на Украине уголовное преследование, остались Ани Лорак и Региона Тодоренко. Кстати, звезду Ани Лорак выкорчевали с Аллеи Славы в родных Черновцах. Также от властей требуют лишить Лорак звания Народной артистки Украины.
Как писали ранее, внук Ротару с отцом пытались пересечь границу с Молдавией. В задержанной группе были восемь украинцев – все они должны служить в армии. До заданной точки их вел гражданин Молдовы, но их задержали пограничники.