Задержанный за побег с Украины внук Ротару объявился в Сети

СМИ обратили внимание, что в соцсетях объявился внук Софии Ротару, который ранее пытался с отцом сбежать с Украины. Молодому человеку грозило уголовное наказание за попытку побега во время мобилизации мужского населения.

Несмотря на задержание, внук Ротару оказался в безопасности. Судя по всему, его освободили. В Telegram-канале «Немалахов» заметили, что Анатолий Евдокименко встречает 28-летний день рождения в стильной обуви, а значит «знаменитая бабушка» не зря пеклась.

Фото: Скрин

Кроме того, в Сети обратили внимание, что Светлану Лободу убрали из черных списков Украины. Ранее артистка попала в персоны нон грата – якобы она не осудила войну России в Украине.

Фото: Скрин

После этого Светлана Лобода заявила, что продолжит тратить деньги на благотворительность и показала, что за границей занимается волонтерством. При этом в списках артистов, которым грозит на Украине уголовное преследование, остались Ани Лорак и Региона Тодоренко. Кстати, звезду Ани Лорак выкорчевали с Аллеи Славы в родных Черновцах. Также от властей требуют лишить Лорак звания Народной артистки Украины.