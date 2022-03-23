Деми Мур показала Брюса Уиллиса после слухов о его деменции

Она опубликовала снимок с 67-летним актером, на котором они вместе позируют на кухне. «С днем рождения, Брюс! Спасибо тебе за нашу смешанную семью», — написала звезда.

Актриса имеет в виду, что поддерживает дружеские отношения с новой супругой Уиллиса Эммой Хеминг, дети от обоих браков Уиллиса знакомы друг с другом и проводят вместе время.

Ранее сообщалось, что актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за якобы развивающейся ранней деменции: из-за проявлений заболевания звезде «Крепкого орешка» стало трудно запоминать слова.