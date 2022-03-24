Семь ошибок, которые испортят любой суп

Отсутствие кости у мяса

Если основа вашего супа — мясной бульон, то лучше всего варить его из куска мяса с косточкой. Именно кость дает жидкости требуемый насыщенный вкус. Бульон из мяса с костью нужно варить долго, на медленном огне, чтобы жидкость практически не кипела. Бульоны варят с открытой крышкой, чтобы жидкость понемногу выпаривалась, а бульон становился все насыщеннее, пишет Lady.mail.ru.

Если кость большая и на ней мало мякоти, такой вариант для супа лучше всего. С такой основой бульон получится наиболее вкусным и наваристым. Также неплохо, если в куске мяса есть соединительная ткань: она отдаст воде наибольшее количество коллагена. Если же вы купили мякоть, то ее лучше всего использовать для тушения или приготовления котлет.

Слишком много воды

Если суп получается слишком густым, его нежелательно разбавлять водой. Даже если ваш суп постный и сварен на овощном бульоне. Добавление простой воды ухудшит его вкус, сделает более водянистым. Поэтому для разбавления мясных супов хорошо держать в морозилке замороженный мясной или куриный бульон. Если же его нет, то можно взять небольшую морковь, корешок сельдерея или петрушки, еще какие-нибудь овощи, которые есть в доме, и немного поварить их. И потом этим горячим отваром разбавить суп. Еще можно воспользоваться отваром из-под картошки.

Когда вы разбавляете суп, его нужно обязательно довести до кипения, чтобы подружить жидкости, оказавшиеся в одной кастрюле, и предотвратить размножение бактерий.

Переваренные овощи

Бульон для мясного супа варится долго, а вот овощи, которые вы добавляете в заправочный суп, не должны долго кипеть в воде: так они лишаются большей части полезных веществ, да еще и теряют форму и вкус. Поэтому мы закладываем в суп овощи постепенно. Сначала — те, что варятся долго. Это крупные кубики картофеля, корня сельдерея или моркови. Потом — белокочанную зимнюю капусту, ее нужно варить минут 10-15 в зависимости от нарезки.

Перед окончанием приготовления кладем поджарку из овощей, нарезанный лук и натертую мягкую морковь. Они почти готовы и должны только вместе с супом дойти до кипения. Последний ингредиент — это зелень, листья щавеля или шпината. Они молниеносно готовятся. Если вы используете в супе горох, нут или какие-либо крупы, то их нужно класть перед картофелем.

Слишком много соли