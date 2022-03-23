Иван Дорн запретил россиянам и белорусам слушать свою музыку
После того, как российские войска начали спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, некоторые украинские артисты запретили россиянам слушать их музыку, например, певец Макс Барских, попутно поругавшись с несколькими коллегами из России.
Аналогичное решение принял еще один украинский исполнитель – Иван Дорн. Он пошел дальше и запретил поклонникам из России и Белоруссии слушать все, что принадлежит его лейблу Masterskaya. В таких стриминговых сервисах, как "Яндекс.Музыка" и Spotify, уже нельзя найти музыкальные альбомы Дорна и других его коллег.
Напомним, что еще месяц назад лейбл Ивана Дорна перестал сотрудничать с российскими певцами, брендами и другими партнерами. Якобы такое решение принято "на неопределенный срок".
Мы в Masterskaya закрываем наш музыкальный каталог для России и Беларуси,
– написано в телеграм-канале Masterskaya.