Иван Дорн запретил россиянам и белорусам слушать свою музыку

После того, как российские войска начали спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, некоторые украинские артисты запретили россиянам слушать их музыку, например, певец Макс Барских, попутно поругавшись с несколькими коллегами из России.

Аналогичное решение принял еще один украинский исполнитель – Иван Дорн. Он пошел дальше и запретил поклонникам из России и Белоруссии слушать все, что принадлежит его лейблу Masterskaya. В таких стриминговых сервисах, как "Яндекс.Музыка" и Spotify, уже нельзя найти музыкальные альбомы Дорна и других его коллег.