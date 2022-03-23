«Латвия — страна бедная»: сколько денег придется тратить Хаматовой при копейках, что ей пообещали

Однако работу она нашла почти моментально: режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис пригласил ее к себе. Правда, оплата невысокая по московско-актерским меркам — 50 евро за один показ.

Журналист Вадим Авва, который 30 лет прожил в Латвии, сделал обратное: сбежал из нее в Россию. Он считает, что Чулпан Хаматовой будет не просто выживать в Европе при таких заработках.

«Латвия — страна невообразимо бедная. А заработать трудно. Особенно русской актрисе. Жить дорого», — написал журналист на vnnews.ru.

По словам Аввы, за коммунальные Чулпан Хаматова будет платить примерно 450–550 евро в месяц (это дороже, чем в Москве в 5–7 раз). А к новому отопительному сезону ценник взлетит до 700 евро в месяц.