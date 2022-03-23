Сериал «И просто так» продлили на второй сезон

Сериал "И просто так", который стал продолжением "Секса в большом городе", продлен на второй сезон. Об этом говорится в официальном сообщении от HBO Max в Твиттере.

Продюсером нового сезона снова станет Майкл Патрик Кинг, который работал над первым сезоном и над оригинальным сериалом.

Я очень рад и взволнован новой возможностью рассказать больше историй о ярких, смелых героинях, которых играют сильные и удивительные актрисы. Мы все в восторге,

— заявил он.

Финальная серия первого сезона вышла 3 февраля вместе с документальным фильмом о создании сериала. Продолжение "Секса в большом городе" столкнулось с резкой критикой со стороны поклонников оригинального шоу. Недовольство зрителей вызвали изменения в актерском составе и некоторые сюжетные линии.

Так, в "И просто так" обошлись без Саманты: актриса Ким Кэттролл отказалась сниматься в сериале из-за конфликта с Сарой Джессикой Паркер.

Вопросы возникли и к героине Синтии Никсон Миранде, которая завела роман с небинарной персоной, несмотря на многолетний брак.

Сериал раскритиковала автор романа Кэндис Бушнелл, которая заявила, что некоторые решения ее очень поразили. Кроме того, шоу осудили за нелестное изображение русских женщин.

Еще один скандал, возникший вокруг шоу, оказался связан с актером Крисом Нотом, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Его коллеги по сериалу выступили в поддержку пострадавших женщин.

Мы были очень довольны дискуссиями, которые вызвали персонажи и их истории. Мы гордимся работой, которую проделали Майкл Патрик Кинг, сценаристы, продюсеры, актеры и съемочная группа. И теперь мы с нетерпением ждем, когда поклонники увидят, что ждет их во втором сезоне,