Психолог раскрыла методику борьбы с апатией и стрессом
Эксперт в интервью Пятому каналу рассказала о «воронке истощения», в которую все глубже спускается человек в нестабильном состоянии. «В начале стрессовой ситуации мы находимся вверху воронки, полноценно и ярко проживая свою жизнь. Но как только мы ныряем в какой-то стресс, постепенно отказываемся от чего-то, что приносило нам удовольствие: дискотек, ресторанов, массажа, спорта, маникюра. Так постепенно мы сваливаемся на дно воронки и переходим в амебное состояние. Но правда в том, что действовать в стрессе нужно абсолютно противоположно, переводить внимание на то, что приносит удовольствие и тотально обесценивает стресс», — объяснила Родионова.
Таким образом, при апатии следует вернуться к приносящим удовольствие активностям. Это может быть прослушивание любимой музыки, общение, прогулки, спорт, чтение и расслабляющие практики. По словам психолога, человек, полный энергии, начинает видеть цели и строить планы на будущее. «Наша главная задача — напитаться высокочастотной энергией и не сливать ее ни в прошлое, ни в будущее. Запомните: вы есть здесь и сейчас с вашей картиной жизни, с вашим окружением, вашим телом, вашими желаниями», — заключила Родионова.