Психолог раскрыла методику борьбы с апатией и стрессом

Эксперт в интервью Пятому каналу рассказала о «воронке истощения», в которую все глубже спускается человек в нестабильном состоянии. «В начале стрессовой ситуации мы находимся вверху воронки, полноценно и ярко проживая свою жизнь. Но как только мы ныряем в какой-то стресс, постепенно отказываемся от чего-то, что приносило нам удовольствие: дискотек, ресторанов, массажа, спорта, маникюра. Так постепенно мы сваливаемся на дно воронки и переходим в амебное состояние. Но правда в том, что действовать в стрессе нужно абсолютно противоположно, переводить внимание на то, что приносит удовольствие и тотально обесценивает стресс», — объяснила Родионова.