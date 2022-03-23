Швейцарская Nestle решила производить и продавать в России только товары первой необходимости — детское, медицинское и больничное питание. Выпуск и продажи другой продукции, в том числе батончиков KitKat и Nesquik, остановятся. Ранее она предупредила торговые сети о повышении цен на 20-40%, пишет Forbes
Nestle остановит в России продажу товаров под брендами Nesquik и KitKat
Nestle остановит в России продажу товаров под брендами Nesquik и KitKat
Швейцарская Nestle — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания — перестанет выпускать и продавать в России все товары, кроме категорий первой необходимости, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
Nestle сфокусируется на производстве в том числе детского, медицинского и больничного питания, а не на получении прибыли, передает агентство. Такое решение принято на период, пока продолжается «военная операция»* России на Украине. Выпуск других продуктов, в том числе под известными брендами KitKat и Nesquik, будет приостановлен.
Nestle в России принадлежат семь производственных площадок, за годы работы в России компания инвестировала в производство более 2 млрд евро, добавил «Интерфакс».