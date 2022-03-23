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Эстонские рэперы отправились на войну: «Боремся против Путина!»

Хейди Рууль
Эстонские рэперы отправились на войну: «Боремся против Путина!»
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Beebilõust или Андрус Эльбинг.
Beebilõust или Андрус Эльбинг. Фото: Konstantin Sednev

Во вторник вечером в социальных сетях распространился слух о том, что рэпер Андрус Эльбинг, он же Beebilõust, направляется на фронт в Украину. Мужчина подтвердил Elu24, что это действительно так.

Во вторник вечером эстонское общество встревожила новость о том, что рэпер Beebilõust (40) и его друг Nihvernaadi собираются ехать в Украину, чтобы бороться против Путина. В видеоролике, размещенном в социальных сетях, мужчины заявили, что им выпала честь отправиться на войну за пределы территории Эстонии. «Мы едем спасать детей. Мы не знаем, насколько ясной была бы наша голова, если бы это случилось с нашими детьми. Все равно никто ничего не делает, кроме размахивания флагами и приклеивания наклеек. С другой стороны, если бы эта война пришла сюда, то люди на другой стороне также бы размахивали сине-черно-белыми флажками».

Эльбинг заверил Elu24, что это не просто слух или странная шутка, а что они действительно решили поехать в Украину, чтобы помочь. Он признался, что отправился бы в путь, даже если бы это было запрещено. «Если кто-то запрещает это, наше сочувствие превосходит эти запреты», - признался рэпер. На вопрос, не боится ли он ехать в зону боевых действий, мужчина ответил, что, конечно, боится!

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