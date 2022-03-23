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Рената Литвинова опубликовала редкие снимки с Земфирой

Limon.ee
Рената Литвинова опубликовала редкие снимки с Земфирой
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Рената Литвинова
Рената Литвинова Фото: Filippov Alexei/ITAR-TASS

В конце февраля Земфира выступила на сцене после долгого перерыва. Подруга артистки Рената Литвинова присутствовала на концерте. Совместные снимки, сделанные в этот день, актриса опубликовала в своем Telegram-канале.

На одном из снимков подруги обнимают друг друга, а на другом – общаются за кулисами, пишет Rambler.ru.

Земфира и Рената Литвинова в молодости
Земфира и Рената Литвинова в молодости Фото: t.me/renatalitvinova

Поклонников звездных подруг фотографии взволновали.

Земфира и Рената Литвинова
Земфира и Рената Литвинова Фото: t.me/renatalitvinova

«У меня сердце сжимается, когда смотрю на эту фотографию. Вы здесь такие милые. И этот взгляд…»

«Как Земфира на вас смотрит. Красотки!»

«Этот взгляд. Желаю, чтобы на всех так смотрели».

«Какой у Земфиры взгляд».

После концерта Земфира покинула Москву вместе с Ренатой Литвиновой. Подруги улетели во Францию на Неделю Парижской моды. 

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