В конце февраля Земфира выступила на сцене после долгого перерыва. Подруга артистки Рената Литвинова присутствовала на концерте. Совместные снимки, сделанные в этот день, актриса опубликовала в своем Telegram-канале.
Рената Литвинова опубликовала редкие снимки с Земфирой
Рената Литвинова опубликовала редкие снимки с Земфирой
На одном из снимков подруги обнимают друг друга, а на другом – общаются за кулисами, пишет Rambler.ru.
Поклонников звездных подруг фотографии взволновали.
«У меня сердце сжимается, когда смотрю на эту фотографию. Вы здесь такие милые. И этот взгляд…»
«Как Земфира на вас смотрит. Красотки!»
«Этот взгляд. Желаю, чтобы на всех так смотрели».
«Какой у Земфиры взгляд».
После концерта Земфира покинула Москву вместе с Ренатой Литвиновой. Подруги улетели во Францию на Неделю Парижской моды.
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