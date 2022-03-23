Рената Литвинова опубликовала редкие снимки с Земфирой

На одном из снимков подруги обнимают друг друга, а на другом – общаются за кулисами, пишет Rambler.ru.

Земфира и Рената Литвинова в молодости Фото: t.me/renatalitvinova

Поклонников звездных подруг фотографии взволновали.

Земфира и Рената Литвинова Фото: t.me/renatalitvinova

«У меня сердце сжимается, когда смотрю на эту фотографию. Вы здесь такие милые. И этот взгляд…»

«Как Земфира на вас смотрит. Красотки!»

«Этот взгляд. Желаю, чтобы на всех так смотрели».

«Какой у Земфиры взгляд».