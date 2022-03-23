Louis Vuitton заподозрили в поддержке войны в Украине из-за символа Z в коллекции
Louis Vuitton заподозрили в поддержке войны в Украине из-за символа Z в коллекции
Презентация коллекции ювелирных украшений Volt в социальных сетях французским домом моды Louis Vuitton послужила поводом для массовых обвинений в адрес компании. На рекламном ролике, в котором снялись музыкант Kid Cudi, фотомодели Jin Chen и Alicia Vikander, пользователи разглядели букву Z, которая отчетливо прослеживается сразу в нескольких новых украшениях.
В связи с этим на компанию пало подозрение в том, что она тем самым выражает поддержку так называемой "операции Z", как называют войну России в Украине. Подлила масло в огонь и буква V, которая также наносится на российскую военную технику.
Louis Vuitton пришлось оправдываться. Дом моды подчеркнул, что использованы "культовые инициалы Дома" L и V, которые "пульсируют энергией". Имеется ли связь буквы Z с модным домом, в компании не разъяснили.
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