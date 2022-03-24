Названы шесть изменений в доме, способствующих долголетию

Расположить телевизор вне кухни

Выяснилось, что люди съедают больше, если одновременно с приемом пищи смотрят телевизор. Если есть необходимость преодолеть большое расстояние или даже спуститься по лестнице, чтобы попасть на кухню из комнаты с телевизором, вероятность частых перекусов сводится к минимуму, поделились подробностями специалисты. Но даже в случае частых трапез в соответствующей обстановке повышается физическая активность, отметили они.

Поставить большой стол на кухне для членов семьи и гостей

По словам экспертов по долголетию, разделение еды с другими – это легкий способ стать более осознанным в отношении еды. В компании человек кушает не так быстро, поэтому сигнал о сытости вовремя поступает в мозг, и вероятность переесть становится меньше. Кроме того, высокая социализация в старшем возрасте помогает сохранять умственные способности, что способствует увеличению продолжительности жизни.

Организовать сад на участке или в квартире

При отсутствии возможности купить садовый участок выращивать некоторые овощи и травы можно непосредственно в квартире.

"Садоводство – это то, что мы видим в каждой из «голубых зон», где люди в возрасте далеко за 90 лет продолжают ухаживать за растениями", – рассказал Бюттнер, добавив, что это побуждает проводить больше времени на свежем воздухе, сохранять активность и употреблять больше свежих продуктов. Кроме того, некоторые виды комнатных растений удаляют вредные вещества из воздуха и уменьшают стресс.

Приобрести низкую мебель и коврики

Низкая мебель и наличие зон для отдыха на полу – еще одно полезное изменение в интерьере. Низкие диваны, кресла и стулья помогут избежать падений. Вдобавок ко всему сидение на полу позволяет улучшить баланс, укрепить кости и мышечный корсет, поскольку для посадки на пол или вставания с него необходимо потратить больше сил. Низкая мебель отлично подходит для тренировки мышц и костей из-за схожести с приседаниями.

Защитить ванную комнату от скольжений

Ванные комнаты занимают одну из лидирующих позиций в списке мест, где люди часто падают. Во избежание травм предлагается постелить на пол противоскользящие коврики, прикрепить поручни к стенам в душе или даже поставить там небольшую скамейку. Ванна уступает душевой кабине, поскольку она более травмоопасна.

Создать спокойную и благоприятную для сна атмосферу в спальне