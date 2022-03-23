Мать Водяновой публично пожаловалась на зятя-миллиардера

Муж Натальи Водяновой не в восторге от русской еды, сообщила мать супермодели в программе «Секрет на миллион». Лариса Кусакина рассказала ведущей шоу Лере Кудрявцевой, как знакомилась с тогда еще будущим зятем, пишет anews.ru.

Французский миллиардер Антуан Арно приезжал в Нижний Новгород, чтобы познакомиться с семьей избранницы. «Я готовила пельмени, пироги, оливье, селедку под шубой. Антуану ничего не понравилось, ему все было не вкусно. Я сварила холодец, а он сказал, что холодец похож на кошачий корм», - посетовала Лариса.

Мать Водяновой Фото: скриншот с youtube.com