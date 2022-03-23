«Я готовила пельмени, пироги, оливье, селедку под шубой. Антуану ничего не понравилось, ему все было не вкусно. Я сварила холодец, а он сказал, что холодец похож на кошачий корм», - говорит мама модели.
Мать Водяновой публично пожаловалась на зятя-миллиардера
Муж Натальи Водяновой не в восторге от русской еды, сообщила мать супермодели в программе «Секрет на миллион». Лариса Кусакина рассказала ведущей шоу Лере Кудрявцевой, как знакомилась с тогда еще будущим зятем, пишет anews.ru.
Французский миллиардер Антуан Арно приезжал в Нижний Новгород, чтобы познакомиться с семьей избранницы. «Я готовила пельмени, пироги, оливье, селедку под шубой. Антуану ничего не понравилось, ему все было не вкусно. Я сварила холодец, а он сказал, что холодец похож на кошачий корм», - посетовала Лариса.
Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера и главу Berluti и Loro Piana Антуана Арно осенью 2020 года после восьми лет отношений. Это второй брак русской модели. Ранее мать Водяновой признавалась, что первый избранник дочери - британский лорд, коллекционер и художник Джастин Портман - ей нравился больше. «Внешне мне больше нравится Джастин, да и по характеру с ним было более-менее», - говорит Кусакина. По ее мнению, Арно слишком строг и любит режим.