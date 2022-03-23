Александр Цекало – почему бросил дочь, Лолиту и променял сестру Веры Брежневой на секси-художницу

Шоумен построил блестящую карьеру и никогда не страдал от недостатка женского внимания. Вот только мирно расходиться с возлюбленными у Александра Цекало получалось редко: скандалом обернулось расставание с Лолитой, а развод с третьей женой был овеян слухами об изменах продюсера, пишет «Стархит».