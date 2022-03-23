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Александр Цекало – почему бросил дочь, Лолиту и променял сестру Веры Брежневой на секси-художницу

Limon.ee
Александр Цекало – почему бросил дочь, Лолиту и променял сестру Веры Брежневой на секси-художницу
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Алекснадр Цекало
Алекснадр Цекало Фото: Instagram

Шоумен построил блестящую карьеру и никогда не страдал от недостатка женского внимания. Вот только мирно расходиться с возлюбленными у Александра Цекало получалось редко: скандалом обернулось расставание с Лолитой, а развод с третьей женой был овеян слухами об изменах продюсера, пишет «Стархит».

22 марта Александр Цекало отмечает 61-й день рождения, и нет сомнений, что его ждет теплое поздравление от супруги Дарины Эрвин. Сейчас шум вокруг пары поутих, но в начале 2019-го роман шоумена и молодой художницы обсуждала вся страна.

Дарина — четвертая жена Цекало, и возникает закономерный вопрос, почему же не сложились три предыдущих брака мужчины. 12 лет рядом с Лолитой Милявской, 10 — с Викторией Галушкой, — легко ли продюсеру было рвать столь длительные отношения?

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