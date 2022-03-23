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Настя Ивлеева показала, как фасует помидоры на работе

Limon.ee
Настя Ивлеева показала, как фасует помидоры на работе
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Настя Ивлеева
Настя Ивлеева Фото: Shutterstock

«Товары по акции брать будете?» - подписали снимок поклонники телезвезды.

Настя Ивлеева продолжает выкладывать в Сеть архивные фото. Очевидно, что путь к славе и роскоши был у Насти долог: на фото она фасует помидоры на продажу. Чувство юмора, присущее Ивлеевой, никогда ее не оставляет. «Рубрика «Бабкино утро». Фасую помидорки в 16 лет», — подписала фото телезвезда.
На снимке юная Настя в синей майке и кепке работает на фасовочном складе, в руках у нее упаковка томатов, пишет Topnews.

Настя Ивлеева

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