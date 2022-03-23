Настя Ивлеева показала, как фасует помидоры на работе

Настя Ивлеева продолжает выкладывать в Сеть архивные фото. Очевидно, что путь к славе и роскоши был у Насти долог: на фото она фасует помидоры на продажу. Чувство юмора, присущее Ивлеевой, никогда ее не оставляет. «Рубрика «Бабкино утро». Фасую помидорки в 16 лет», — подписала фото телезвезда.