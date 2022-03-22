Вывезшая мать и дочь из Украины Лолита рассказала о планах на будущее

Жизнь Лолиты Милявской начинает входить в привычное русло. Артистка, очень переживавшая за оставшихся в Киеве маму и дочку, наконец-то воссоединилась с семьей. Певице удалось перевезти близких в Москву, и сейчас она может спокойно вернуться к работе. В своем Telegram-канале Лолита рассказала о планах на ближайшее будущее. Впереди у нее запланировано много концертов и спектакль в театре.

«Большое количество концертов было перенесено. Сейчас мы верстаем графики. Я уверена, что все концерты состоятся. Сейчас надо будет еще раз все утвердить, и тогда только мы вывесим афишу. Пока я точно знаю, что в театре "Модерн" 24 марта – спектакль "Женитьба", "Крокус" – 15 апреля. Остальной график обязательно сообщу», – пообещала поклонникам Милявская.

Артистка вновь выйдет на сцену в гоголевской «Женитьбе». В классической постановке она играет Агафью Тихоновну. Художественный руководитель театра Юрий Грымов уверен: уж кто-кто, а Лолита с ее опытом свадеб и разводов отлично справляется с ролью.

Лолита также поделилась видео, в котором примерила старое платье. Из-за стрессов певица так похудела, что некогда облегающий наряд теперь буквально висит на ней.

«Решила себя снять в старом платье, которое когда-то мне подарила Вивьен Вествуд. И был момент, когда оно мне совершенно не сходилось. А сейчас померила, а оно все висит. Ушивать ничего не буду. Пусть висит: самое главное – здоровье», – считает певица.

Артистка не рассказывает, как именно ей удалось перевезти своих близких в Москву, и только упоминает, что в этом ей помогли друзья. Ранее певица опубликовала в соцсетях видео, в котором она благодарит добрых людей за помощь. В ролике Милявская показала свою маму и дочь Еву, которые рядом с ней буквально светились от счастья.