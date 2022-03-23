Иван Ургант сделал заявление о новых выпусках шоу «Вечерний Ургант»

Иван Ургант много лет ведет шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Однако вот уже месяц как программу убрали из эфира – последний выпуск вышел в понедельник, 21 февраля. С тех пор поклонники одной из самых популярных развлекательных передач обсуждают, когда же шоу и его бессменный телеведущий вернутся на экраны. Ургант решил успокоить народ, выступив с заявлением.

Иван Ургант заверил, что намерен вернуться к работе в самое ближайшее время. «Не верьте слухам! Я тоже, поверьте, очень жду новых выпусков», – поделился артист.

Ранее команда «Вечернего Урганта» сообщала: «Всем нашим зрителям, взволнованным отсутствием передачи в эфире, спешим сообщить о том, что мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками. До скорой встречи в эфире!»

Напомним, что сейчас Иван вместе с двумя дочками и женой Натальей Кикнадзе находится в Израиле. Артист подчеркивал, что отправился в заранее запланированный отпуск. Съемок у него сейчас нет, у детей каникулы, потому и решил съездить отдохнуть. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», – писал ведущий.