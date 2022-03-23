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Покинувшую Россию Чулпан Хаматову заменит актриса-космонавт

Limon.ee
Покинувшую Россию Чулпан Хаматову заменит актриса-космонавт
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Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова Фото: SARAH MEYSSONNIER/REUTERS/SCANPIX

Актриса эмигрировала в Латвию, опасаясь последствий глобального кризиса. Предателем родины звезда себя не считает, пишет Пятый канал.

Знаменитая актриса Чулпан Хаматова официально объявила об эмиграции Латвию на фоне глобального кризиса. Звезда уже устроилась на работу в местный театр, а о возвращении на родину даже не думает. Что будет с ролями, коих у звезды накопилось немало в разных российских театрах? Оказалось, их все передадут «по наследству».

Одной из преемниц 46-летней Хаматовой станет 37-летняя Юлия Пересильд, некогда бороздившая просторы Вселенной. В 2021 году эмигрировавшая актриса вырвала победу у молодой соперницы в конкурсе на звание «Женщина года» журнала Glamour.

Юлия Пересильд
Юлия Пересильд Фото: ANDREY SHELEPIN/AFP/Scanpix

Издание Woman.ru отмечает, что Пересильд будет играть за Хаматову, в частности, в Театре Наций. Речь идет о «Рассказах Шукшина». За роль в постановке эмигрировавшая когда-то также получила престижную премию «Хрустальная Турандот». Еще несколько ролей – на обсуждении.

Starhit.ru отмечает, что Чулпан Хаматовой пришлось извиняться перед руководителем театра Наций Евгением Мироновым за свой уход. Все эмоции звезда выплеснула в письме. При этом актриса не считается себя предателем родины. В свое оправдание лишь отмечает, что хочет побыть там, где спокойно. Селебрити уже обустроилась в экопоселении Аматциемс, неподалеку от Риги.

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