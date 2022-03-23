Покинувшую Россию Чулпан Хаматову заменит актриса-космонавт

Знаменитая актриса Чулпан Хаматова официально объявила об эмиграции Латвию на фоне глобального кризиса. Звезда уже устроилась на работу в местный театр, а о возвращении на родину даже не думает. Что будет с ролями, коих у звезды накопилось немало в разных российских театрах? Оказалось, их все передадут «по наследству».

Одной из преемниц 46-летней Хаматовой станет 37-летняя Юлия Пересильд, некогда бороздившая просторы Вселенной. В 2021 году эмигрировавшая актриса вырвала победу у молодой соперницы в конкурсе на звание «Женщина года» журнала Glamour.

Юлия Пересильд Фото: ANDREY SHELEPIN/AFP/Scanpix

Издание Woman.ru отмечает, что Пересильд будет играть за Хаматову, в частности, в Театре Наций. Речь идет о «Рассказах Шукшина». За роль в постановке эмигрировавшая когда-то также получила престижную премию «Хрустальная Турандот». Еще несколько ролей – на обсуждении.